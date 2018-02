Az idei fesztiválon fellép többek között az albán származású brit énekesnő, Dua Lipa, a kanadai Shawn Mendes, Stormzy, Chet Faker (Nick Murphy), Lianne La Havas és Desiigner - írja az Index. Novemberi koncertje után visszatér Magyarországra Damon Albarn rajzfilmzenekara, a Gorillaz, végre hozzánk is eljut az egyik legizgalmasabb ausztrál zenekar, a King Gizzard & The Lizard Wizard, és a Grammy-díjas The War On Drugs.