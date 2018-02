F1 - Lehullott a lepel két új autóról is

Két istálló is lerántotta tegnap a leplet 2018-as autójáról. Az Alfa Romeo Sauber néven induló alakulat C37-es névre keresztelt négykerekűje igencsak eltér elődjeitől, az istálló új partnerének, az Alfa Romeónak köszönhetően a festés is teljesen más, mint a korábbi években megszokott kék-sárga összeállítás. Az autó oldalán megfigyelhető az olasz gyártó nagy logója, és természetesen a glória is felkerült rá.

Sauber C37 - Új névvel és külsővel

Délután a Renault folytatta a 2018-as autóbemutatók sorát. A sárga-fekete versenygéptől viszont nem vár hatalmas előrelépést a csapat, amely lassan, de biztosan szeretné elérni a hosszabb távú céljait. A francia istálló új konstrukciójának tervezésekor hű maradt a sárga és fekete színhez, míg technikailag a felfüggesztés és az aerodinamika terén hajtott végre nagyobb fejlesztéseket.

Holnap a Mercedes és a Ferrari mutatja be idei autóját, majd pénteken a McLaren, illetve vasárnap a Torro Rosso és a Force India leplezi le idei konstrukcióját.