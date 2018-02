Mol: rekordnyereség és osztalékemelés

Története második legnagyobb, 307 milliárdos nyereségét jelentette a tavalyi évre a Mol. A leírások előtti, tisztított EBITDA-eredmény az év közben felfelé módosított 2,3 milliárd dollárt is túllépve 2,45 milliárd lett. Az idei terv ismét 2,2 milliárd dollár. A 4,1 ezermilliárdos árbevétel több éve tartó esés után ismét emelkedést mutat. A negyedéves adatok szintén bővülésről tanúskodnak. Az eredményeket főként a nemzetközi olaj- és gázárak ugrása hozta. Ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a belső költségcsökkentő intézkedések is. Mindemellett – főként az Egyesült Királyság-béli és közép-kelet-európai térségben - csökkent a kitermelés. Igaz, ezt idén ismét emelkedő pályára állítanák. Bővültek a beruházások is. Míg az üzemanyag-forgalom nem mutatott jelentős változást, az üzemanyagon kívüli kiskereskedelem rekordnyereséget ért el. Hozta a számokat a feldolgozás-kereskedelem, a petrolkémia és a gázszállítás is. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató az erős eredményt a tavalyelőtt bejelentett, 2030-ig szóló stratégiájuk sikerének tudja be és osztalékemelést ígért. Új üzletágaik közül kiemelte készülő poliolüzemüket és a Mol Limo nevű bérautó-szolgáltatást.

A tőzsde kevéssé díjazta a számokat: a részvényérték a többivel együtt kissé gyengült.

M. I.