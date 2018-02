Tizenöt hónapja tudhatott a kormány a Tiborcz-ügyről

Titkosította a kormány azt a 2016 decemberében készült anyagot, amiben egy, az uniós pályázati pénzek felhasználását ellenőrző szervezet vizsgálta a kalocsai közvilágítási projektet – amit hogy, hogy nem az Elios Innovatív Zrt. nyert meg.

Majdnem másfél éve, 2016 decembere óta tudhatta a kormány, hogy komoly baj van a Tiborcz István egykori cége által bonyolított közvilágítási projektekkel, ugyanis az Európai Támogatásokat Auditáló Főosztály (EUTAF) már 2016 októberében vizsgálatot indított az egyik beszerzés – nevezetesen a kalocsai – kapcsán. (Az EUTAF a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül működő, de önálló szervezet, amely a hazai szervektől és az irányítóhatóságoktól teljesen független.) És decemberre – magyarázta Tóth Bertalan – le is zárta a kutakodást. Csakhogy – figyelmeztetett az MSZP-frakcióvezetője – annak eredményét a kormány titkosította. Hogy miért, arra nincs válasz. De lehet, ugyanis Tóth Bertalan közérdekű adatigényléssel fordul a gazdasági tárcához, hogy tegye publikussá az EUTAF vizsgálatát.

A szocialista politikus okkal remélheti, hogy megkapja, ugyanis egy elsőfokú bírósági ítélet épp most kötelezte Varga Mihály minisztériumát, hogy adja ki az OLAF magyarországi koordinációs irodájának éves jelentéseit. Amelyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium is megkapott, így ezek a papírok szintén azt igazolhatják: a kabinet igenis értesült a miniszterelnök vejéhez köthető cég körül kavargó visszásságokról, melyek miatt most 13 milliárd forintnyi támogatást visszafizettetne az OLAF. (A szervezet egyébként összesen mintegy 40 ügyben vizsgálódik.)