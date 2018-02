A frontok elől nem lehet elbújni

Szinte mindenki megérzi, ha valamilyen front közelít, de hogy miért, kire hat, és hogyan lehet megelőzni vagy csökkenteni a kellemetlen tüneteit, dr. Kapás István, az Oxygen Medical neurológus szakorvosa mondta el a Népszavának.

A légköri front a tudományos meghatározás szerint az a határfelület, ami két, alapvetően ellentétes tulajdonságú légtömeg találkozásánál, illetve ezek között alakul ki, és az időjárás alapvető és tartós megváltozását eredményezi. A légköri frontok által határolt időjárási elemek különbözhetnek egymástól hőmérsékletben, páratartalomban, légnyomásban, szélirányban, szélerősségben. Egy-egy időjárási front több száz, sőt akár ezer kilométer hosszúságú is lehet.

Illusztráció: Pexels.com

Hidegfront esetén a hideg levegő mozdul el a meleg légtömeg felé, és a nagyobb sűrűsége miatt beékelődik a felszín közelében elhelyezkedő melegebb levegő alá. A határfelületen emiatt heves, felfelé irányuló légáramlások alakulnak ki. A hidegfront érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána emelkedik. Melegfront idején a meleg levegő a kisebb fajsúlya miatt felfelé áramlik a hidegebb és sűrűbb levegőtömegre. A légnyomása ilyenkor mindig erősen süllyed, átvonulása után általában nem változik. A frontok által elválasztott légtömegekben eltérő a pozitív és negatív töltésű ionok aránya, és feltehetően ez hat az arra érzékeny ember szervezetére.

Minden élőlényre hat

Orvosmeteorológiai szempontból nem pusztán a frontok vonulásának van jelentősége, a megfigyelések szerint a magasban hosszabb ideg stagnáló meleg is hatással van szervezetünkre. A globális felmelegedéssel és a klímakatasztrófa elemeinek kutatásával összefüggő felmérések azt mutatják, hogy az időjárás változásai mellett a változás sebessége - szélsőséges folyamatok rövidebb idő alatt zajlanak le - és a változást kísérő légköri elektromágneses változás bír befolyásoló erővel. Az elhúzódó nyári forróság mellett a rövid idő alatt zajló változások és a szélsőségekre való hajlam is megviseli a szervezetet, az egészségeset is. A neurológus szakorvos szerint abban azonban különbség van, kire milyen mértékben, ez pedig – legalábbis – egyelőre megmagyarázhatatlan okoktól és egyéni érzékenységtől függ.

Stroke – migrén – vérzés

Illusztráció: AFP

Kutatások igazolták, hogy az agy- és a szív-, érrendszeri betegségekben kiemelt hatása van az időjárás változásának. Ha csökken a légnyomás, általában vérzés keletkezik, míg növekedés esetén az érelzáródások száma nő. Megállapították, hogy a hidegfront a stroke-ra hat, de a szívinfarktus kialakulására, a szülést indító méhizom összehúzódásokra és az epilepsziás rohamok előfordulására is hathat az időjárás változása. Azt is bizonyították, hogy migrén esetén az agyi érrendszer "viselkedése" labilis, jobban hatnak rá a külső tényezők.

Nem csak egy érzékenység lehet

Egy hideg- vagy meleg-frontérzékenység nem zárja ki a másik jelenlétét sem. Ha hidegfrontnál emelkedik például a vérnyomás, lehet, hogy a melegnél fejfájás kínozza az érzékeny embert. Akinek hidegfrontnál migrénje van, valószínűleg megérzi a melegfrontot is, előfordulhat azonban, hogy nem azonosítja a tüneteket. Gyakori, hogy a front miatt kialakuló vérnyomás csökkenés és emelkedés is hasonló tüneteket okoz, például tarkótáji fejfájást.

Nem bújhatunk el!

A frontváltozás hatásai elől nem lehet elmenekülni; hiába zárkózunk be egy szobába, megérezzük, és gyógyszer sem létezik a hatások csökkentésére. A panaszokat úgy lehet enyhíteni, ha az érzékeny ember megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékot fogyaszt, kiegyensúlyozottan táplálkozik, kellő mennyiségben és minőségben pihen, tehát az életmóddal lehet elérni, hogy olyan állapotba hozzuk az immunrendszert, hogy minél kevésbé viseljen meg az időjárás változása – mondta a neurológus szakorvos.

Nehéz télvége A napokban mindenki számára igen megterhelő kettősfronti hatások érvényesülnek. Fejfájás, migrénes panaszok, szív- és keringési panaszok és vérnyomás-ingadozás is tapasztalható. A hideg, nyirkos időjárás a kopásos jellegű ízületi bántalmak felerősödését eredményezheti. Az orvosmeteorológusok szerint ez az időszak nem igazán alkalmas a komoly fizikai és szellemi tevékenységekre. Tél végén már nehezen viseljük a hideget, a borongós időben levertebbek lehetünk, rossz a hangulatunk, amelyet a hétvégére ígért erőteljes lehűlés tovább fokozhat.