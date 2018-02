Társakat kapott a Miskolci Állatkert farkasa

A Miskolci Állatkert meglévő farkasa társakat kapott. A januárban érkezett két új állat – az ötéves hím és a hatéves nőstény – most már együtt látható egy másik őshonos hazai nagyragadozó faj, a kárpáti hiúz szomszédságában.

Az idegen farkasok összeszoktatása rendszerint hosszú és óvatos folyamat eredménye így történt ez Miskolcon is, amelynek eredményeképpen a meglévő nőstény farkas, Fany különösebb gond nélkül, egy hónap alatt elfogadta a Pécsről érkezett testvérpárt – derül ki a Miskolci Állatkert és Kultúrpark tájékoztatásából. Veress Tamás, a gyűjteményi vezető a Népszavának elmondta, az új állatok még ismerkednek a kifutójukkal, amiben Fany segít nekik. „Egy csoportosan élő állatfajnál sokat számít, hogy most már hárman vannak, így komfortosabban érzik magukat.”

Magyarország területén a farkas az őshonos fauna tagja, ennek ellenére létét számtalan tévhit övezi. A valódi farkas azonban nem olyan, mint a mesékben. „Nem fenevad, olyankor zsákmányol, ha éhes és megpróbálja a legkönnyebben elejthető zsákmányt kiválasztani.” Azzal, hogy a beteg, legyengült állatokat megeszi, hozzájárul az életközösség egészséges állapotának fennmaradásához, mert nem terjednek tovább a betegségek. Mivel a dögöt, a betegségben elhullott állatot is hajlandó megenni, a fertőzések terjedését is meg tudja akadályozni. Veress Tamás hozzátette: „az is hasznos, hogy a farkasok a növényevők számát kordában tartják, mert kisebb az esély, hogy egy túlszaporodó növényevő csapat lelegelje a növényeket.”

A 1980-as évektől, amióta jogi védettséget élveznek a farkasok, egyértelműen bizonyítható, hogy jelen vannak, főleg az Északi-középhegység, elsősorban Zemplén, Aggtelek és Bükk térségében. Manapság az Aggteleki-karszt területén és a közeli szlovák részen van a legstabilabb állományuk. A Bükkben 2005-ben is folyamatosan szaporodó csapatot észlelnek, a legfrissebb hírek szerint idén januárban a Börzsönyben találtak olyan nyomokat, amely akár farkasra is utalhat. Bár az egyedszámuk nő, a természetes közegükben élő farkasok messziről elkerülik az embereket, a Miskolci Állatkertben azonban megtekinthetőek.