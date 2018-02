Meghitten ölelgette egymást Orbán és a részeg köztisztasági szakember

Ha a magyar ember fogyaszt, azt a miniszterelnök elégedett kacajjal konstatálja.

Orbán Viktor kampányolt egyet Nyitrai Zsoltnak Egerben, segített neki aláírásokat gyűjteni a jelöltséghez, az útról pedig csodálatos videó készült a kormányfő Facebookjára.

A 444 írta meg, hogy amik a felvételen látszódnak, azok nem a hivatalos ívek, vagyis egy fideszes gyártmányú lapot is kitöltenek – ezeken egyébként jól látszanak a Nyitrainak aláíró szereplők személyes adatai is. A másik, amit meg a Magyar Nemzet írt, hogy a spontán családlátogatások főszereplői önkormányzati referensek, államilag kitüntetettek, ismert helyi fideszesek. Kivéve egy meglepetésszereplőt, aki 1:30-nál baktat be az imázsfilmbe, és őszinteségét a köteles megilletődöttség és tisztelet sem tudja tompítani.

–