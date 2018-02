Az MSZP is összegyűjtötte az országos lista állításához szükséges ajánlásokat

A pártok nem állnak le az aláírások gyűjtésével azt követően sem, hogy megszerezték az egy jelölt indításához szükséges 500 ajánlást – derült ki a Népszava körkérdésére adott válaszokból. Az előírt mennyiség összegyűjtése egyébként egyáltalán nem okoz gondot, a nagyobb pártoknak egy-két nap alatt meglett az országos listához szükséges aláírás-mennyiség.

Az MSZP szerdán – két nappal az ajánlások gyűjtésének megkezdése után - bejelentette, hogy már rendelkeznek az országos listaállításhoz szükséges, összesen 13 500 aláírással. Az íveket leadják a Nemzeti Választási Irodának, így a jelölteket hivatalosan is nyilvántartásba veszik. Molnár Gyula pártelnök tájékoztatása szerint a többi egyéni körzetben is jól haladnak gyűjtéssel, állítása szerint ugyanis az emberek érezhetően kormányváltást akarnak.

Az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) megállapodása értelmében 60 körzetben a szocialisták, míg 46 körzetben Gyurcsány Ferenc pártja dönthet a jelölt személyéről. (Néhány körzetben független jelölt mögé sorakoztak fel a pártok.) Molnár Gyula elmondta, hogy legkésőbb pénteken leadják a többi, rájuk eső körzetben is az ajánlásokat. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt is elárulta, hogy az aláírásgyűjtéssel nem állnak le ezt követően sem, azonban a későbbiekben nem a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által kiadott íveken gyűjtik a szimpatizánsokat, hanem saját támogató íveiken.

Az NVI ívei egyébként egy kisebb vagyont érnek, a választási törvény szerint ugyanis azokat a papírokat is le kell adni, amelyek végül üresen maradtak. Ha ezt elmulasztja valamelyik párt, akkor ívenként 10 ezer forintot kell fizetni. Az NVI arra is felhívta a figyelmet, hogy a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek „a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek”.

A Fidesz egyébként kedden jelentette be, hogy egyéni képviselőjelöltjei mind a 106 körzetben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat. A párt közlése szerint gyűjtést és a személyes megkereséseket folytatják, mert úgy gondolják, hogy "mindenkire szükség van Magyarország megvédéséhez".

Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció sajtófőnöke lapunknak elmondta, hogy az MSZP-DK megállapodás értelmében rájuk eső 48 körzetnek több mint a felében összegyűjtötték már az aláírásokat, ezeket majd az összes körzettel együtt jövő hét elején adják le. Hasonlóan jól áll a Jobbik is, a párt lapunk megkeresésére közölte, hogy 27 körzetben „már biztosan” megvan az 500-500 aláírás.

A szerda reggeli állapot szerint hivatalosan száz jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, ebből négy az MSZP-Párbeszéd, négy a Jobbik, 92 a Fidesz-KDNP színeiben indul. A választókerületi választási bizottságok 19 jelölt nyilvántartásba vételéről már döntöttek is, ők valamennyien Fidesz-KDNP-sek. A jelöltek nyilvántartásba vételéről hozott határozatok még nem jogerősek. Az országgyűlési választáson az indulhat, aki a március 5-ei határidőig összegyűjti az induláshoz szükséges 500 érvényes ajánlást, amelyek gyűjtésére hétfőtől van lehetőségük a jelölteknek és a jelölőszervezeteknek. A leadott ajánlások ellenőrzésére három napja van az illetékes választókerületi választási irodának, a jelöltek nyilvántartásba vételéről ezután döntenek a választási bizottságok.

Lőrincz Tamás