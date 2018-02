Fideszes választási jogsértést lepleztek le civilek Szentendrén

Az Együtt képviselőjelöltje a helyi választási bizottsághoz fordul a fideszes jogsértés miatt. Spät Judit, az Együtt szentendrei országgyűlési képviselőjelöltje szerint súlyosan megsérti a szentendrei fideszes polgármester, Verseghi-Nagy Miklós és a polgármesteri kabinet apparátusa az önkormányzattól elvárható semlegességet az országgyűlési választási kampány idején - írja közleményében a párt.

Miközben a polgármester hivatali számáról hívogatja a választópolgárokat a Fidesz jelöltje mellett kampányolni, aközben egy önkormányzati dolgozó hivatalos titulusát és e-mail címét használva szervezi a fideszes aktivistákat. Az Együtt politikusa a Pest megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál tesz kifogást. Súlyos választási jogsértésekre hívta fel a figyelmet ma a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) a szervezet Facebook-oldalán. A TESZ által nyilvánosságra hozott e-mail tanúsága szerint a szentendrei önkormányzat kulturális és köznevelési referense hivatali e-mail címéről, munkaidőben írt körlevélben kérte be Szentendre fideszes önkormányzati képviselőitől a kampányban nekik segítő aktivisták nevét és születési idejét.

Az e-mail feladójának aláírásából kiderül az is, hogy a referens a Polgármesteri Kabinet tagja, azaz Verseghi-Nagy Miklós polgármester közvetlen beosztottja. Csak épp a levélbe egy hiba csúszott: azt tévedésből elküldték Fülöp Zsoltnak, a TESZ képviselőjének is, így derült fény a választási jogsértésre. Emellett a TESZ-hez bejelentés érkezett egy szentendrei lakostól, hogy Verseghi-Nagy polgármesterként bemutatkozva hívta őt a fideszes országgyűlési képviselőjelölt mellett agitálni. A bejelentésből az nem derült ki, hogy élő vagy rögzített hangos, tömeges telefonhívás volt-e.

Az Együtt szerint ezzel a szentendrei polgármester súlyosan megszegi az önkormányzat vezetésétől elvárható pártsemlegességet. Ráadásul az is valószínűsíthető, hogy az aktivisták adatait hivatali munkakörében begyűjtő önkormányzati dolgozó a polgármester utasítása alapán járt el, azaz az is lehetséges, hogy felettese nyomására követett el jogsértést. Ezért Spät Judit, az Együtt képviselőjelöltje kifogást nyújt be a Pest megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz.