Sándor András két évtizedes médiamúlt után döntött úgy öt esztendővel ezelőtt, hogy növeszt egy új lábat, s mindazt a tengernyi kommunikációs tapasztalatot, amelynek a birtokában van, átkonvertálja az üzleti világba és tréner lesz.

- Már jóval korábban érlelődött bennem a gondolat, mint ahogyan elkezdtem értékesítőkkel dolgozni – mondja a kommunikációs szakember. – Bosszantott, hogy mennyire nem tudnak emberekkel bánni azok, akiknek ez a munkájuk. Bárki, aki terméket, vagy szolgáltatást értékesít, annak elsősorban az emberi kapcsolatteremtést és a kapcsolatfenntartást kell elsajátítania, és csak utána jön a termékismeret. Megdöbbentő volt látnom az ügyfél szituációkban, hogy mennyire nem tudnak kérdezni azok, akiknek egyébként irányítani kellene egy üzleti megbeszélést, ezért kezdtem bizalomépítő kérdezéstechnikát oktatni, s ezért fejlesztettem ki az üzleti bizalomépítés gyakorlati módszertanát is, ami kifejezetten egy sales tréning.

A kulcsszó a mentor szerint épp a gyakorlatban van. - Manapság divat trénernek és coachnak állni. Aki egy picit is jobban kommunikál az átlagnál, azonnal tréningeket tart, és méregdrágán árulja a semmit – véli a szakember. – A legtöbb trénernek nincsenek valódi eszközei, és nem is tudja megvalósítani azt, amiről a színpadon beszél. Ezzel ellentétben én ki sem mertem állni addig az emberek elé, amíg nem volt mögöttem több száz ügyféltárgyalás. Két évig kísérgettem az értékesítőket ügyfelekhez, területi képviselőkkel és értékesítési csapatokkal utazgattam az országban, közvetlen közelről, a terepen tanulmányoztam, mit és hogyan csinálnak a frontvonalban az üzleti élet szereplői. Csak akkor tartottam meg az első tréninget, amikor már volt kellő ismeret- és élményanyagom, és láttam, miként tudom finomhangolni a magyarországi értékesítői kultúrát. Ezt a gondosságot épp az újságírói múltamból hozom. Szerintem az a hiteles tréner, aki képes is megcsinálni, amiről beszél. Márpedig jómagam, a megfelelő kommunikációs technikákkal az agráriparban ugyanúgy helytállok, mint a pénzügyi, vagy a biztosítási területen. Az eladás ugyanis semmi más, mint megfelelően csomagolt kommunikáció.

Sándor András szerint a bizalom a XXI. század valódi üzleti valutája. - Öt éve tartó gondos, folyamatos megfigyelést követően felelősségem teljes tudatában kijelentem: értékesíteni a világ legkönnyebb dolga. Akármit. Bármit. Még a méregdrága, jócskán túlárazott prémiumterméket is. Nem az eladás az igazi művészet, hanem a bizalom kiépítése a másik emberben. Az az értékesítő, akinek nincs elég ügyfele, vagy pénze, aki folyton elutasításokat kap, nem tud bizalmat építeni az üzleti életben. Én erre tanítom meg őket, a világ érzelmi logikáit és az emberi természet alaptörvényeit figyelembe véve.

Az Antré Akadémiával készítettünk egy nagy általános piackutatást több magyarországi cégnél, amelyből az derült ki, hogy a döntéshozók 80 százaléka elégedetlen a különböző témában megvásárolt tréningekkel. Sokan azért nem képeztetik a csapatukat, mert attól tartanak, hogy semmilyen eredményt nem fognak elérni, így akár több százezer forintot is kidobnak az ablakon. A leggyakoribb ok, hogy a tréninget követően a legtöbb tréner elengedi a résztvevők kezét és nincs megoldva az utánkövetés kérdése, holott a cél a képzésen tanultak beépítése a hétköznapokba. Az országban egyedülálló online rendszert fejlesztettünk ki a mérésekre, mellette pedig „kommunikációs edzéseken” ellenőrzöm a céges tréningek résztvevőit, hogy valóban átültetik-e a gyakorlatba a képzésen hallottakat. Így sem személyesen, sem a világhálón nem engedem el a mentoráltjaim kezét. Hiszen ha egyszer bizalmat szavaztak nekem, arra vigyáznom kell, s a bizalmat bizony meg is kell tartanom.