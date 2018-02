Zugló ellenszélben - "Polgármester vagyok, nem az atyaúristen"

Szinte az egész országot maga alá gyűrte a Fidesz, de akadnak községek és városok, ahol a demokratikus ellenzék irányít. Vajon miként boldogulhat egy NER-en kívüli polgármester és települése? Sorozatunk közvetkező állomása Zugló.

A főváros XIV. kerülete 1950-ben nyerte el mai nevét, de eredetére mindjárt kétféle magyarázat is létezik. Az egyik szerint a "szuglyó" vagy a "zugla" szó a XIX. századi nyelvhasználatban sarok, zsákutca, vagyis ez a terület a pesti határ egyik sarka, míg a másik szerint a "szugló" német eredetű, és mocsárlyukat jelent.

– Zugló Budapest egyik legszínesebb kerülete, mind építészetileg, mind a társadalom összetételében. Egyáltalán nem olyan hely, ahol ne lenne perspektíva – kezdte a lelkes bemutatást Karácsony Gergely. A XIV. kerületi polgármester szerint az emberek szeretnek itt élni, sőt gyakori, hogy olyanok is nagy elismeréssel beszélnek a kerületről, akik nem zuglói lakosok – vélekedett az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje, akit 2014-ben baloldali támogatással választottak meg városvezetőnek. Az tény, hogy akárkivel beszélgettünk Zuglóban, abban mind egyetértettek: nem szívesen hagynák el a kerületet.

A XIV. kerületben a sokszínűségnek megfelelően alakulnak a politikai erőviszonyok is. 2002-től 2006-ig jobboldali, 2006-tól 2010-ig baloldali, 2010-től 2014-ig jobboldali, míg 2014-től újra baloldali támogatással bíró polgármestert választottak meg a helyiek.

– Elhoztuk a körzetek jelentős részét 2014-ben, de nem sikerült baloldali többséget elérnünk – magyarázta Karácsony, aki szerint minden rosszban van valami jó. – A kerület érdeke, hogy a Fidesz-frakció is hozzátegye a magáét a fejlődéshez – mondta. Épp ezért az ellenzéki politikusnak van egy kormánypárti alpolgármestere is, amiért komoly bírálatokat kapott. A balos kritika nem is volt alap nélküli, elég csak felidézni Rozgonyi Zoltán 2014-es Facebook-kommentjét, amelyben egy Karácsonyt támogató írásra azt válaszolta: „Nem én vesztettem, hanem Zugló és Ön is. Hamarosan rá fog jönni!.” A 2014-ben vesztes fideszes polgármesterjelölt a közösségi oldalán azóta sem fékezi magát: záporozik a kormánypropaganda, miszerint mostani főnöke Soros György katonája.

– Rozgonyi a miniszterelnök-jelöltségem miatt osztja a propagandát, pedig az országos szerepemet Zuglóban nem veszem elő, hiszen itt más a dolgom. Még akkor is, ha az országban nagyjából ugyanazt csinálnám, mint a kerületben – szögezte le Karácsony. A polgármester szerint a zuglói Fidesszel sok mindenben más a véleményük, de ezeknek a vitáknak a jelentősége csökken, amikor éppen arról van szó, hogy melyik óvodát, iskolát, parkot újítsák fel a XIV. kerületben.

A kormánypropagandát meghatározó „sorosozás” értelmetlenségéről Karácsony egy zuglói testületi ülést hoz fel példának. – A Fidesz indítványára tárgyaltunk a „Soros-tervvel kapcsolatos állásfoglalásról”. Kíváncsi voltam, hogy milyen érvet mondanak a kormánypárti képviselők az előterjesztés mellett, de meg sem szólaltak. Remélem a kampány után az egész ország visszatér a normalitások talajára, amibe a Soros-féle baromságok nem férnek bele – fogalmazott a XIV. kerületi polgármester. Karácsony egyébként azt vallja, hogy minden politikai együttműködésnek van politikai ára. – Azt kell felelős városvezetőként mérlegre tennem, ezt az árat érdemes-e megfizetnem, hogy a kerület dolgai jobban menjenek, és azt gondolom, igen - foglalta össze a döntése indokait.

Cikksorozatunk ellenszélben dolgozó ellenzéki polgármesterei szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a Fidesz pályázati pénzek megvonásával bünteti a nem rájuk szavazó településeket. A Hír TV hozta nyilvánosságra, hogy Tamás Barnabás, Putnok kormánypárti vezetője ezt a maga obszcén módján és végletesen leegyszerűsítve úgy fogalmazta meg: "ha nem fideszes lesz a képviselőnk, akkor bizony szopni fogunk. L...szt fognak adni olyan területre, ahol nem fideszes a képviselő".

– Zugló az elmúlt három évben rengeteg forrástól esett el. Így sem szegény település, de minimum érdekes, hogy a kormány egyedi döntésekkel hozzávág milliárdokat olyan kerületekhez, ahol kormánypárti vezetőket választottak, de ahol nem, azokkal nem is foglalkozik – jelezte Karácsony.

Bosnyák téri piac

A kerülettel és a polgármesterrel - nyilván a kormányfői ambíciói miatt - a hatalomhoz közel álló médiumokban egyre többször foglalkoznak. Legutóbb például azt írták, hogy itt a legdrágább a parkolás. – Jól ismerem a budapesti kerületeket, egyáltalán nem Zuglóban a legdrágább az utcán hagyni az autókat. Az igaz, hogy lehetett volna olcsóbb, ha a Fidesz-frakció nem úgy szavaz, ahogy szavazott – reagált a Figyelő cikkére Karácsony. – Nyugodt ember vagyok, de akkor kicsit kijövök a sodromból, amikor a Fidesz-frakció ráerőszakol egy rossz döntést a testületre, amit nekem, mivel polgármester vagyok, nem pedig az atyaúristen, végre kell hajtanom, majd ezután a fideszes sajtó elmondja, milyen rossz döntéseket hoztam – hangsúlyozta a politikus.

Hiába nincs többségük, Karácsonyék a XIV .kerületben bevezettek egy olyan szociális modellt, amely gyakorlatilag összes elemében ellentmond a jelenlegi rezsim szociálpolitikájának. A zuglói önkormányzat a "modelljét" annak a filozófiának mentén építette fel, ami szerint a szociális biztonságnak van egy minimális szintje, s ezt minden polgárnak garantálni kell.

– A jelenlegi rendszerben a magasabb jövedelműeknek többet osztunk, mint lefelé, ezért fontos, hogy a limitált rendelkezésre álló keret oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá – magyarázta a polgármester. Karácsony a kerület e téren hozott intézkedései közül három fő elemet emelt ki. Egyrészt a garantált minimáljövedelmet, ami egy olyan jövedelmi szint, ami alá a közösség egyetlen egy polgára sem süllyedhet. Ennek keretében az önkormányzat úgy határozott, hogy 28 500 forintig kipótolja mindazok jövedelmét, akinek ennél kevesebb jut havonta. A program másik fontos eleme a lakhatási biztonság megteremtése. A lakás elvesztése ugyanis Karácsony szerint olyan károkat okoz az egyén és a társadalom számára is, amelyet nagyon nehéz utólag kompenzálni. Az egészség szintén kiemelten védendő érték, Karácsony ezzel magyarázta, hogy az önkormányzat a támogatások közé visszahozta a gyógyszertámogatásokat is.

Őrs vezér tere

– Csak akkor megyek be a parlamentbe, és hagyom itt Zuglót, ha kormányváltás lesz – szögezte le újra a kormányfő-jelölt, aki büszke az eddigi eredményeire XIV. kerületi városvezetőként. – Tavaly április végén a helyi időközi választáson kétszer annyi szavazatot kaptunk, mint a Fidesz-jelöltje. Ha elégedetlenek lennének az itt élők, ez nem így történt volna – mondta optimistán Karácsony, de arra a kérdésre, hogy mi történne újabb Fidesz kétharmad esetén, pesszimistára vált. – Biztosra vehető, hogy amennyiben Orbán Viktorék kétharmaddal győznének áprilisban, akkor hozzányúlnának az önkormányzati rendszerhez, és a fővárosban kezdenék az átalakítást. Megszüntetnék a kerületeket, a polgármestereknek csak szimbolikus feladataik maradnának, ezzel pedig vége is lenne az önkormányzatiságnak Budapesten – fogalmazott az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje.

A Városliget kerülete Zugló 1935-től létezik önálló kerületként, korábban Terézváros, Erzsébetváros és Kőbánya osztozott a területén. Ekkor a városrész a Rákosváros nevet kapta, és csak 1950-ben – Nagy-Budapest kialakulásakor – lett Zugló. A kerület legnagyobb zöld területe a Városliget, amelynek legidősebb, 1818-1830 között telepített platánfái József nádor alcsúti arborétumából származnak. A korukra tekintettel a népnyelv "napóleoni fáknak” nevezte őket. Zugló, Szugló utca - Róna utca sarok 1939-ben - Forrás: Fortepan, orig: JANKOVSZKY GYÖRGY Zugló folyóvize a Rákos-patak, amely a kerületet teljes egészében keresztül szeli és hosszú időn át táplálta a Városliget tavát. Ez a fővárosi szakaszon a Duna leghosszabb mellékvize, amely Gödöllő közelében ered, és 42 km hosszú utat tesz meg a Dunáig. Zugló legjelentősebb természeti kincse a Városliget alatt található termálvíz készlete. Jelenleg is egy fúrt artézi kút látja el az 1913-ban átadott Széchenyi Fürdő medencéit.







Zoltai Ákos