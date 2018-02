Meggondolandó

Arra jutottam, hogy talán az általa javasolt az egyetlen és utolsó lehetőség a jelenlegi rezsim leváltására. A matematika komoly dolog, amelyet a jelenlegi választási szabályok mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni. Elek javaslata: teljeskörű koordinációs összefogás, a Jobbikkal együtt. Ma már én is azt mondom, hogy nem muszáj szeretnünk egymást, sőt nem is kell mindenben egyetértenünk, de legalább másfél évig képesnek kell lennünk a fontos kérdésekben együtt működni. Mivel a jelenlegi felmérési adatok szerint sem a Jobbik, sem a demokratikus ellenzék összessége egyedül nem képes legyőzni a Fideszt, nem látok más lehetőséget, hogy megszabaduljunk a „kedves vezetőtől” és bandájától. Két jobbikos önkormányzati képviselő ismerősöm van, egyik sem vall náci, vagy fasiszta elveket, és lehet, hogy Vona is őszinte. Ahhoz, hogy ez másfél év alatt kiderülhessen, a lehető legtöbb embernek kell elmenni választani.

Dr. Jókai Oszkár