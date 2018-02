Bár az én szervezetem már nem reagál az EU-hoz forduló finnek és Szentgyörgyi Zsuzsa által is megszüntetni javasolt, évenként kétszeri óraállításra, egyetértek a változtatással. Javaslok azonban egy módosítást: maradjon állandó az úgynevezett nyári időszámítás. Általános tapasztalat, hogy a hosszú nyárkörnyéki napokon kitolódik az esték időtartama, a gyerekek tovább játszanak, a felnőttek szívesen fennmaradnak. A reggeli órák napirendjét viszont nem befolyásolja a világosság kezdetének az ideje. Annak idején - még az EU-ba való belépésünk előtt - egyszer azt hallottam, hogy az állandó nyári időszámításra való áttérést azért mellőzzük, mert nem lenne jó azonos időszámítási zónába kerülni Romániával. Hogy is mondta a máglyán Husz János? Oh, szent együgyűség!

Del Medico Imre