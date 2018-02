Pjongcsang - Tóth Ivett rockzenére korcsolyázott

Tóth Ivett rövidprogramjában AC/DC zenékre mutatta be a gyakorlatát, az internetezők pedig imádták produkcióját. A képre kattintva galéria nyílik!

A pjongcsangi téli olimpián szerdán mindössze egy magyar mutathatta meg tudását. Tóth Ivett 23. lett a női műkorcsolyázók rövidprogramjában, így holnap bemutathatja kűrjét. A 19 esztendős magyar az AC/DC rockzenekar Back in Black, valamint Thunderstruck című számaira mutatta be produkcióját, ami már csak azért is kuriózumnak számított, mert a legtöbb versenyző valamilyen komolyzenére adta elő rövidprogramját.

"Bátor szerettem volna lenni, ez sikerült. A kűr örömjáték lesz" – nyilatkozta a magyar versenyző, aki szombaton a Carmenre fog korcsolyázni. A fiatal műkorcsolyázónő a helyszínen a nézőket is megmozgatta, aztán nagyon hamar kiderült, hogy a világ más részein is óriási rajongótábora akadt. A Twitteren számos bejegyzés, valamint több cikk is született a magyar produkcióról, volt olyan hozzászóló, aki azt írta, nem követi ugyan a korcsolyázást, de Tóth Ivett kűrjét imádta.

Ami a magyarok szombati programját illeti, rövidpályás gyorskorcsályában ismét éremért szoríthatunk. Magyar idő szerint 11 óra után nem sokkal Liu Shaolin Sándor lesz érdekelt az 500 méteres versenyszám első negyeddöntőjében. Az MTK kiválósága négy riválissal küzd az elődöntőbe jutásért. A 22 esztendős magyar egy-egy kínai, orosz, lengyel és kazah ellenfelet kapott, s a hármas pályáról startolhat.

Öccse, Liu Shaoang az utolsó futamba nyert besorolást, ahol a bírói továbbjuttatásoknak köszönhetően szintén öten állnak rajthoz. Legnagyobb ellenfele az 1500 méter újdonsült olimpiai bajnoka, Lim Hjo-jun lehet, aki az egyes, míg Shaolin a kettes pályáról startolhat. A futamban még két holland és egy kazah rivális lesz.

Az urak után a hölgyek vehetik birtokba a jeget, az 1000 méteres negyeddöntőkkel folytatódik a küzdelem. Keszler Andrea az utolsó futamba nyert besorolást, ahol szintén négy ellenfele lesz. A 28 éves magyar a hármas pályáról startol, ugyanakkor rendkívül erős ellenfelekkel küzd majd a továbbjutásért.

A versenynapon a két egyéni versenyszám mellett megrendezik a férfiak 5000 méteres váltószámának döntőjét is, ahol a magyar csapat is érdekelt lesz.

Vonn csak harmadik lett Lindsey Vonn évek óta arra készült, hogy 2010 után megszerezze második olimpiai aranyérmét, azonban legerősebb számában, a lesiklásban csak harmadik lett. „Mindenki támadott és én is beleadtam mindent, de ez most kevés volt. De tudják mit? Egy éremre büszke lehet az ember és én büszke vagyok a teljesítményemre – mondta Vonn a verseny után, aki a célbeérkezés után teljesen összetört, sírva fakadt, úgy vigasztalták a csapatából. A minden bizonnyal utolsó olimpiáján szereplő, 33 éves Vonn minden idők legidősebb síbajnoka lehetett volna. A világkupában 81 győzelmével csúcstartó, olimpián viszont ez csupán a harmadik dobogós helyezése. Korábban a 2010-es vancouveri olimpián lesiklásban győzött, szuperóriás-műlesiklásban pedig harmadik lett.

A magyarok programja:

Csütörtök:

11.00 Rövidpályás gyorskorcsolya férfi 500 m negyeddöntő (elődöntő 11.42, döntő 12.13) Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor

11.14 Rövidpályás gyorskorcsolya női 1000 m negyeddöntő (elődöntő 11.51, döntő 12.26) Keszler Andrea

12.52 Rövidpályás gyorskorcsolya 5000 m váltó döntő Magyarország

Péntek:

02.00–06.10 Műkorcsolya nők döntő Tóth Ivett

11.00–12.55 Gyorskorcsolya férfi 1000 m döntő Nagy Konrád

