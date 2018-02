Nemzetvízió

Időnként a Fidesz ellenfelei is hajlamosak elismerni, hogy Orbán Viktor kormányfő nagy formátumú politikus, aki – minden hibája és bűne dacára – határozott vízióval rendelkezik arról, milyen Magyarországot szeretne.

Ha így van, nem világos, miért jön zavarba, amikor egy alapvető fogalomról, a nemzetről kellene valamilyen épkézláb gondolatot megfogalmaznia. Felidézhetjük például, milyen kínosra sikeredett Orbán szereplése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tavalyi rendezvényén, ahol etnikailag homogén nemzetállamról értekezett. A kormány sajtómunkásai utólag „kulturálisra” cserélték az „etnikait”, a „homogén nemzetállam” azonban maradt.

A nemzetállam kifejezés más fideszes politikusok szóhasználatának is visszatérő eleme. Kövér László jó érzékkel Erdélyben, a Kolozsvári Magyar Napok nyitógáláján dicsőítette a „szuverén nemzetállamot”. A házelnök szerint ebbe a kisebbségek tisztelete is belefér, de ennek így végképp nincs értelme. A nemzetállam pont a kizárólagosságra épül, arra, hogy az adott ország a határain belül egyetlen népcsoport, az „uralkodó nemzet” létét ismeri el.

Voltak ebből gondok a történelem során. A Fidesznek, amely nagy erőkkel próbálja begyűjteni a határon túli magyarok szavazatait, különösképpen illene figyelembe vennie, hogy az államhatárok és az etnikai határok nem esnek egybe.

A kisebbségek, ha meghallják azt a szót, hogy nemzetállam, hidegrázást kapnak. Romániában éppen úgy, ahogyan Magyarországon. Nálunk tizenhárom nemzetiséget ismer el a törvény, és mindig akadnak újabb jelentkezők. Most az oroszok szeretnének nemzetiségi státuszt kapni. A magyarországi németek közben arra készülnek, hogy a nemzetiségeknek biztosított kedvezményes mandátum révén – ezt éppen a Fidesz-kormány tette lehetővé az előző ciklusban – saját jogon képviselőt küldjenek a parlamentbe. Ha a roma önszerveződés megerősödik, talán már négy év múlva, pártoktól független cigány politikusa is lesz a törvényhozásnak. Akár több is.

Lehet, hogy akkor majd csak rossz emlékként beszélgetünk arról, miféle butaságokat fecsegtek a fideszesek a nemzetállamról.

Czene Gábor