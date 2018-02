Az oroszországi helyzet

Harcok az Aland-szigeten - Megölték az orosz tengerészeti minisztert

Aland szigetén egyre bonyolultabbá válik a helyzet. Mint a „Stockholms Dagblad" a tengerészeti minisztériumtól értesült, 500 fehérgárdista érkezett oda, akiknek megjelenése nagy változást idézett elő. A sziget népe ugyanis nem látta őket szívesen, azonkívül a túlnyomó erőben levő oroszokkal szemben nem várhatnak tőlük számottevő eredményt. A fehérgárdisták megérkezésének hírére vörös gárdisták is érkeztek a szigetre, most tehát négyféle csapat van a szigeten: orosz csapat, fehérgárdisták, vörösgárdisták és svédek, akik ma megerősítést kaptak. Kívülök a bolseviki kormány stockholmi képviselője, Vorovski is jelen van.

A svéd misszió távirati összeköttetésben van a stockholmi finn követséggel. A fehér gárdisták és az orosz katonák ellenségeskedése még nem ért véget. A harcban az előbbiek húzták a rövidebbet, mivel az oroszok az ő erődjeikből az egész szigetet ágyútűz alatt tartották.

Megölték az orosz tengerészeti minisztert

Az amerikai Vöröskereszt pétervári missziójának jelentése szerint kozákok egy vonaton letartóztatták a tengerészeti minisztert és fölakasztották.

Népszava 1918. február 22.