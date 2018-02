Egyre több amerikai szigorítaná a fegyvertartást

Törvényjavaslat készül az USA-ban a fegyvervásárlás szigorításáról, amit Donald Trump elnök is támogat. Több hollywoodi sztár - köztük George Cloony is támogatja a fegyvertartás szigorításáért harcoló diákok mozgalmát.

A parklandi Marjory Stoneman Douglas középiskola száz, a múlt heti támadást túlélő diákja felbuszozott Florida fővárosába, Talahassee-ba, hogy megpróbálja cselekvésre bírni az állam törvényhozóit. Akciójukat támogatva tegnap több floridai középiskola tanulói kivonultak osztálytermeikből és spontán demonstrációkat tartottak a fegyvertartási szabályok szigorítása érdekében.

Fotó: AFP/Angela Lin

A 17 halálos áldozatot követelő mészárlás után ismét felizzott a fegyvertartási szabályok körüli vita, és egy egészen kis lépés történt is az ügyben: Donald Trump aláírt egy határozatot arról, hogy betiltják a bump stock nevű eszközt. Ez lényegében egy rugós válltámasz, ennek segítségével alakítható legálisan automata tüzelésre is alkalmassá - tehát sorozatlövésre - a papíron egyébként erre alkalmatlan AR-15-ös karabély. Ezt használta Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömeggyilkos még októberben.

A legfrisebb hírek szerint törvényjavaslat készül a fegyvervásárlás szigorításáról, amit Donald Trump elnök is támogat- közölte a Fehér Ház helyettes szóvivője. A terv szigorítaná a szövetségi, és a tagállami kötelezettségeket arról, hogy jelentsék és számon tartsák azokat a kihágásokat, törvénysértéseket, erőszakos megnyilvánulásokat, amelyek miatt megtilthatják egyeseknek a fegyvervásárlást.

Eközben Florida állam republikánus többségű képviselőháza elvetette Carlos Guillermo Smith demokrata képviselő azon javaslatát, ami alapján betiltották volna a nagy kapacitású tölténytárakat, illetve az olyan gépkarabélyokat, amilyet Nicolas Cruz használt az egy héttel ezelőtti vérengzése során. Smith a brit Independentben annak a felháborodásának adott hangot, hogy miközben Florida törvényhozói úgy döntöttek, a pornó káros a közösség egészségére, a fegyveres erőszakot nem tartják kockázati tényezőnek.

Egy, a floridai tömeggyilkosság után készült reprezentatív közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak kétharmada szigorítaná a fegyverbirtoklást szabályozó törvényt - írta a dpa német hírügynökség szerdán.

Fotó: AFP/Rhona Wise

George Clooney színész és nemzetközi jogász felesége félmillió dollárt (127 millió forintot) adományoz az Egyesült Államokban a fegyvervásárlás szigorításáért szót emelő floridai diákok mozgalmának. Hozzájuk csatlakozott Steven Spielberg és Jeffrey Katzenberg befolyásos hollywoodi filmmogulok, valamint Oprah Winfrey televíziós műsorvezető is, akik ugyancsak félmillió dollárt adományoznak a diákoknak a tüntetés szervezésére.

A March for Our Lives esemény szervezői márciusra szerveznek felvonulást Washingtonba a fegyvertartás szigorításáért és a biztonságos iskolákért. ,,Eggyel se többet. Nem engedhetjük meg, hogy akár egyetlen további gyereket is lelőjenek az iskolában. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb tanárnak kelljen úgy döntenie, hogy a tüzelő fegyver elé ugrik, hogy diákjait mentse. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb családnak kelljen egy hívásra vagy SMS-re várnia, ami sohasem érkezik meg" - írták a közleményben.

A fegyvervásárlás szigorítása mellett kampányoló két csoport 230 ezer dollárért kétoldalas hirdetést tett közzé szerdán a The New York Times című lap hasábjain. Ebben név szerint felsorolják azokat a washingtoni kongresszusi politikusokat, akik a kampányukhoz pénzt fogadtak el a befolyásos Országos Fegyver Szövetségtől (NRA).