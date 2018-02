Juhász Roland: Husztival emberileg is erősödtünk

A labdarúgó NB I folytatását a második helyről váró Videoton csapatkapitánya, Juhász Roland ezúttal nem elégedne meg az ezüstéremmel.

- A felkészülés heteiben kétszer is Spanyolországban edzőtáboroztak, ezek után kedden szokatlan lehetett újra a hóban játszani.

- Nagyon jó pályákon edzettünk a spanyolországi napsütésben, ezek után más volt, persze. Abból a szempontból viszont hasznosnak bizonyult, hogy még itthon is játszottunk mérkőzést, hogy egy kicsit hozzá tudtunk szokni az itteni időjáráshoz is.

- A télies körülmények között is rendben lesz a pálya a Vasas elleni idényrajtra, hogy látta?

- Noha nem a stadionban játszottunk, láttuk, hogy milyen állapotban van a pálya, nem gondolom, hogy ne lehetne megrendezni a mérkőzést.

- Több új játékos csatlakozott a Videoton keretéhez. Mennyire állt össze a csapat a kezdésre?

- Ez majd a tétmérkőzéseken lesz lemérhető igazán, de szerintem erősödött a keretünk. Olyan futballistákat igazoltunk, akik sztenderd játékosok lehetnek a Videotonban, Huszti Szabi személyében ráadásul egy olyan embert is sikerült megszerezni, aki igazi vezéregyéniség, a fiatalok előtt is jó példa lehet.

- Mit tehet hozzá Huszti Szabolcs a Videoton szerepléséhez?

- Az a szemlélet, amit ő képviselt az eddigi pályafutása során, mindenképpen jó példa lehet a fiatalok számára, hogy más ne mondjak, Szabi a mai napig ugyanolyan lelkesedéssel veti bele magát az edzésekbe, mint amikor elkezdte ezt a játékot. Én régóta ismerem őt a pályán kívül is, tudom, hogy mennyi pluszt adhat a csapatnak. Szabi személyében nemcsak egy játékossal, hanem emberileg is erősödtünk. Csakis a fiatalokon is múlik, hogy mennyit tudnak ellesni tőle.

- Fiatalon, MTK-játékosként ön is rutinos labdarúgóktól tanult...

- Akkor nagyon hálás voltam azért, hogy Halmai Gáborral, Illés Bélával vagy akár Zavadszky Gáborral egy öltözőben készülhettem, folyamatosan próbáltam ellesni tőlük, hogy miként reagálnak bizonyos szituációkra. Remélem, a mi fiataljaink is úgy tekintenek erre a helyzetre, mint lehetőségre.

- Az edzőmeccsek eredményeiből nem szokás messzemenő következtetéseket levonni, a Videoton téli eredménysorában azonban szerepel egy-egy súlyos vereség a román és az ukrán bajnokaspiránstól is. Ennyire távol lennének a nemzetközi riválisoktól?

- Az edzőmeccsekből szerintem nem érdemes kiindulni, főleg azért, mert amikor a Kolozsvárral játszottunk, ők már a bajnoki rajt előtt álltak, mi pedig éppen az első edzőtábor fizikális részét teljesítettük. A Kijev-meccset ugyancsak különböző edzettségi állapotban vártuk, ellenfelünk néhány nappal később már az Európa-ligában szerepelt. Természetesen ki kell emelni a pozitívumokat és a negatívumokat is az ilyen találkozókból, de a helyükön kell kezelni ezeket az eredményeket: egy felkészülési mérkőzés teljesen más, mint a tétmeccsek.

- Három pont a Videoton hátránya az FTC mögött, a harmadik helyezett Debrecen lemaradása már jelentősebb. Kettős versenyfutásra számít?

- Az őszi idény végére kirajzolódott a kétcsapatos küzdelem, ám azt még nem jelenteném ki, hogy ez várható a folytatásban is, sok meglepetést tapasztaltunk már a 12 csapatos bajnokságban. Nekünk most az a legfontosabb, hogy saját magunkra fókuszáljunk. Egyébként sem szeretek az ellenfelekkel foglalkozni, ezért én csak azt tartom szem előtt, hogy bajnokok leszünk, ha minden hátralévő mérkőzésünkön győzni tudunk. Szeretném, ha a csapattársak sem a tabellát nézegetnék azt számolgatva, hogy éppen hogy állnak előttünk vagy mögöttünk, 100 százalékban csak magunkkal kell foglalkoznunk. Ha mindenki maximálisan a feladatára koncentrál, hiszem, hogy elérjük a célunkat.

- Csalódásként elné meg, ha nem változna az állás, azaz megint lemaradnának a bajnoki címről?

- Egyértelműen. Az utóbbi két idényben kétszer is másodikként végeztünk, harmadszorra nem szeretném ezt megélni. Szeretnék még bajnokságot és sikereket ünnepelni a csapattal, főleg, hogy egyszer már volt részem hasonlóban a Vidinél. Akkor fantasztikus ünneplésben volt részünk, szeretném azt újra átélni a játékostársakkal és a szurkolókkal.

Komoly múltja van A 34 éves játékos, Huszti Szabolcs útja az FTC-n és Sopronon, azaz az NB I-en át vezetett a nemzetközi karrier első állomásaként Metzbe. A volt válogatott futballista később kétszer is szerepelt a német élvonalbeli Hannover, majd egyszer az Eintracht Frankfurt színeiben, a Zenit Szentpétervárt három, a kínai Csangcsun Jataj együttesét (utóbbit két ciklusban) kettő idényen át segítette.

Hatos Szabolcs