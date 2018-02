Kilakoltatás után épülhet az irodaház

Az önkormányzati tervek szerint hamarosan felértékelődhet a dózerolás előtt álló Bihari utcai ingatlan telke.

A kőbányai önkormányzat közzétette az Üllői út- Ceglédi út - Bihari utca – vasút által határolt terület fejlesztési tervét. A dokumentum szerint a telkeken 120 ezer négyzetméternyi irodát, valamint egy több mint 400 lakásos lakóparkot építenének.

A fejlesztési terv érintené azt a Bihari utcai bérházat is, amelyet 2010-ben több mint 600 millió forintért újítottak fel, ám most mégis lebontanák, mert egy szakértői jelentés szerint életveszélyesek az épület függőfolyosói. Azt nem tudni, mennyibe kerülne a felújítás, erről ugyanis nem készült hivatalos becslés, de az önkormányzat szerint olcsóbb, ha elbontják az egész épületet. A helyi vezetés emiatt úgy döntött, nyárig kiüríti mind a 73, kizárólag a kerület tulajdonában lévő lakást, ám a több száz lakó közül sokaknak nem ajánlottak semmilyen cserelakás-ajánlatot. Erre jogilag lehetősége van az önkormányzatnak, a szabályok szerint ugyanis csak a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, tartozás nélküli lakóknak jár másik lakás.

Tóth Balázs, az LMP helyi politikusa szerint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által tárgyalt fejlesztési terv következtében várhatóan jelentősen felértékelődik annak a teleknek az értéke, amelyen a bérház is áll. A politikus korábban benyújtott egy javaslatot is, amely a polgármestert arra kötelezte volna, hogy mindenre kiterjedő tervet készítsen a Bihari utcaiak helyzetének kezelésére, az önkormányzatnak pedig azt írta volna elő, hogy ha mégis le kell bontani a házat, akkor gondoskodjon a lakosok elhelyezéséről is. A fideszes többségű testület végül csak egy módosított javaslatot támogatott, az előterjesztés második felét kivették, így azt nem garantálták, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező lakóknak később is lesz hova hazamenniük.

A Város Mindenkié nevű szervezet szintén küzd a lakók lakhatásáért, várhatóan a holnapi képviselő-testületi ülésen is tiltakoznak majd a kilakoltatásuk ellen.

Lőrincz Tamás