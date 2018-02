Jól járt, aki elkerülte a Tiborcz-céget

Örülhetnek azok a városok és falvak, amelyek nem a kormányfő vejének volt cégével korszerűsítették közvilágításukat: olcsóbban kaptak korszerű lámpákat – derül ki lapunk összeállításából.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF jelentése szerint súlyos szabálytalanságok nyomán, a pályázatokat szervezetten elcsalva nyerte el több településen is a közvilágítás megújítására kiírt tendereket a kormányfő vejének egykori cége. Ráadásul a kivitelezés olykor nem volt megfelelő – Kecskeméten és Zalaegerszegen például máig sokan panaszolják, hogy a lámpák nem adnak elég fényt –, a beruházások pedig túlárazottak voltak. Ehhez képest sokkal jobban jártak azok a települések, amelyek nem Tiborcz István egykori cégével, az Elios-szal szerződtek.

A Hajdú-Bihar megyei Polgár például egyetlen fillér befektetés nélkül tudta korszerűsíteni a közvilágítást. A nyolcezer lelkes városban márciusban fejezik be 1100 lámpatest cseréjét úgy, hogy annak összes költségét a beruházást végző magyar cég előlegezte meg: a település a lecsökkent áramrezsiből származó megtakarításból, tizenkét év alatt fizeti ki a fejlesztés árát. Ezután az évi tízmilliós plusz bevétel már az önkormányzatot gazdagítja, akár további tíz-tizenöt évig: ideális esetben akár 25-30 év is lehet az új lámpák élettartama. Tóth József, Polgár DK-s polgármestere a Népszavának azt mondta: eddig közel húszmillió forintot fizettek ki évente közvilágításra, mostantól ennek felét megspórolják, s ezt a különbözetet utalják át a kivitelezést végző Mezei-Vill Kft.-nek az elkövetkező tizenkét évben. A beruházás úgy 120 millióba, egy lámpatest cseréje 109 ezer forintba került. Csak összehasonlításul: az „Elios-városokban” 139-217 ezer forintba kerültek a világítótestek.

A Polgár közvilágítását megújító beruházó azt is vállalta, hogy a forgalmasabb csomópontokban és középületeknél magasabb fényerejű lámpákat helyez el. Sem állami, sem uniós forrást nem használtak fel, s önrész sem kellett a beruházáshoz: a kivitelező a saját tőkéjét kockáztatta, amikor voltaképp "megelőlegezte" a városnak a finanszírozás költségeit.

NINCS ELÉG FÉNY - Jobban jártak az Eliost elkerülő városok Fotó: Molnár Ádám

A polgáriak alaposan utánanéztek, kivel szerződnek, a berettyóújfalui cégnek pedig több referenciája is volt, hisz hasonló konstrukcióban készítették el Tiszacsege, Egyek, Nagyrábé és például Bocskaikert közvilágításának korszerűsítését is. De Salgótarjánban is ennek a cégnek a fejlesztése nyomán nem 110 millió, hanem csak 40 millió forint az áramszámla. Kerestük a magyar céget, ám annak ügyvezetője azt mondta: semmi kedve felkerülni a "politika porondra", jobbnak látja, ha nem nyilatkozik.

Közben a 24.hu arról írt: egyharmaddal olcsóbban tudta volna megoldani Jászberény közvilágításának felújítását az SAG Hungária Kft., mint az Elios, az önkormányzat mégis Tiborcz István egykori cégének adta a feladatot. A portál szerint ráadásul a volt Tiborcz-cég úgy volt drágább, hogy a Tungsram-Schréder jelentősen olcsóbban adta ugyanazokat a lámpákat az Eliosnak mint a versenytársnak. A feltűnően drága Elios-ról egyébként már korábban írt a Direkt36, példaként azt hozták el: olyan lámpákat, amilyeneket egy cég Budapesten darabonként 139 ezer forintért adott, a volt Tiborcz-cég Keszthelyen 217 ezerért szerelte fel.

A Somogy megyei Nagyatádon 2015-ben állami forrásból 1503 lámpatest újulhatott meg 137,9 millió forintért, vagyis darabonként átlagosan 91 800 forintért, ami jelentősen olcsóbb, mint az „Elios-városokban” kiszámlázott 139-217 ezer forintos világítótestek. – Több cégtől kértünk ajánlatot, végül a csurgói Vektor Kft. nyerte el a beruházást – mondta a Népszavának Ormai István, Nagyatád polgármestere. – Noha állami finanszírozású projektről volt szó, nem éreztem semmiféle pressziót, melyik céggel kellene szerződnünk – tette hozzá a civil egyesület színeiben mandátumot nyert városvezető, aki szerint a lámpáik azóta is kiválóan működnek, s 47 százalékkal csökkent a közvilágításra fordított éves kiadásuk: 12 millió forintot spórolnak az energia-megtakarításon, s a jelentősen olcsóbbá vált karbantartási átalányon.

Hasonlóan jól járt a lámpacserével Balatonberény is, amely 15 százalékos önerővel, 85 százalékos állami támogatással cserélte ledesre közvilágítását négy évvel ezelőtt, szintén a csurgói cég kivitelezésében. Itt 46 millió forintba került az 584 lámpatest cseréje – magyarázta Horváth László polgármester – vagyis darabonként 78,5 ezer forintba, ami szintén jelentősen elmarad az Elios-ártól. A falu hétmillió forintos önrésze már az első évben megtérült, hisz a tízmillió forint feletti közvilágítási költségük 3 millióra csökkent. Ráadásul világítanak is a lámpák, s nincsenek félhomályos utcák, mint például Zalaegerszegen.

Dombóváron egy civil szervezet jelöltjei a 2014-es önkormányzati választáson csúfosan elverték a Fidesz-KDNP aspiránsait, s azóta a 20 ezer lelkes, Tolna megyei város a kormány által felügyelt pályázatokon feltűnően rosszul szerepel. Arra, hogy a közvilágítási korszerűsítés központilag elbírált uniós támogatást kap, nem látott esélyt a városvezetés, ezért önerős beruházásba fogtak. A város azt várta a korszerűsítést elvállaló cégtől, hogy saját költségén a település összes köztéri lámpáját cserélje le és üzemeltesse, s mindennek az árát az önkormányzat a beruházásból eredő áramdíj-megtakarításból akarta kifizetni. 2016-ban ki is írták a tendert, ám az első két forduló eredménytelen volt, mert az egyetlen pályázó, egy nagykanizsai cég előbb 30,7 majd 27,7 millió forintot kért volna évente a rendszer a kiépítésért és az üzemelésért 164 hónapon keresztül. A város ezt sokallta, ezért kiírtak egy harmadik fordulót, s azt egy pesti cég nyerte, évi 19 milliós ajánlattal. A korszerűsítés tavaly megtörtént. Szabó Loránd, Dombóvár polgármestere szerint a leírt szerződés hasznos a városnak, hisz az áramdíj 58 százalékos megtakarítása fedezi a pesti cég által benyújtott éves számlát, miközben a rendszer felújítására, a LED fényforrások cseréjére nem kell költeniük. Tizennégy év múlva a 2923 fényforrást működtető rendszer átszáll Dombóvárra.

A 3800 lelkes Baranya megyei Bólyon 2012-ben a város 500 köztéri, 42 wattos kompakt fénycsövét 15 wattos LED fényforrásokra cserélték, s ezt a munkát egy komlói cég 10 millió forintért végezte el, öt év garanciát vállalva. Az utcák megvilágítása 2-3 százalékkal lett jobb, az önkormányzat villanyszámlája pedig 7 millióról 2,7 millióra mérséklődött, a saját erős beruházás két és fél év alatt megtérült – mondta el lapunknak Hárs József, a települést 1990 óta vezető, független polgármester. Az 1800 lelkes Szederkény 2014-ben cserélte le 150, utcai kompakt fénycsövét LED-re, saját forrásból. Ez a beruházás is megtérült 3 év alatt, tudtuk meg a falu független polgármesterétől, Hergenrőder Jánostól. A szederkényi közvilágítás korszerűsítését egy pécsi cég végezte, amely egyébként szeretett volna szerepet vállalni az 1,1 milliárdos pécsi világításkorszerűsítésben, ám ott az Elios ellen senkinek nem volt esélye.

Doros Judit, Ungár Tamás, Vas András