Tarlós újabb OLAF-jelentést kérhet ki

Felkérte a Fővárosi Közgyűlés Tarlós István főpolgármestert arra, hogy kikérje a „Budapest Szíve” programmal kapcsolatos Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentést.

Mint emlékezetes, korábban a 15 milliárd forintos, többségében uniós belvárosi fejlesztési programról többször is felröppent, hogy a régóta vizsgálódó OLAF szerint súlyos csalások történtek és az uniós ellenőrök végül milliárdos nagyságrendű pályázati támogatás visszakérésére tettek javaslatot. Azonban – az Elios ügyhöz hasonlóan- a magyar ügyészség eredménytelenül zárta le a nyomozást, részben az elévülésre hivatkozva.

A keddi javaslatot az MSZP-s Szaniszló Sándor terjesztette be, majd némi meglepetésre a kormánypárti képviselők részben megszavazták. Arra ugyanis a fideszesek nemet mondtak, hogy Tarlós István nyilvánosságra is hozza a jelentés angol és magyar nyelvű változatát. Ugyanakkor Szaniszló Sándor szerint a döntés arra kötelezi Tarlós Istvánt, hogy kikérje a jelentést Pintér Sándor belügyminisztertől és átadja a fővárosi képviselőknek, így neki is.

Szaniszló Sándor elmondta: ha kezébe kerül a jelentés, azt haladéktalanul átadja a sajtónak. A szocialista városatya úgy véli, hogy a kormánypárt engedékenysége azzal magyarázható, hogy Szakács László képviselőtársa pert nyert a Fővárosi Törvényszéken, ahol kimondták, hogy az OLAF jelentések közérdekű adatok, így a fővárosi fideszes képviselők inkább elébe mentek egy újabb vesztes pernek.

Forráselvonás a fővárostól Szorul a kormányzati költségprés Budapesten: újabb három milliárd forinttal, 12 milliárdra csökkentette az állam a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozását - ez áll a tegnap elfogadott idei budapesti költségvetésben. Ráadásul 2018-ban az önkormányzatnak is fizetnie kell a szolidaritási hozzájárulást, ami további 5 milliárd forintos plusz költséget jelent majd Budapestnek. A büdzsé a főváros bevételeit 245 milliárdban, a kiadásait 377 milliárdban állapítja meg. A 131 milliárdos hiányt az előző évek maradványaiból, hitelből fedezi az önkormányzat, így a tavalyi 56-ról 75 milliárdra nő a főváros hitelfelvétele, ami után az idén 1 milliárd forintos adósságszolgálatot kell fizetnie Budapestnek.







Batka Zoltán