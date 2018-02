Elkerülhetetlen a rezsiverseny

A jövő versenyképes energiaszolgáltatásának egyik kulcsa a fejlett adatelemzési képesség, ami egyre megszemélyesítettebb ajánlatokat tesz lehetővé – fogalmazott tegnapi tájékoztatóján Mező Csaba, a Deloitte energiaüzletág-vezetője. Így a hálózatok üzemeltetői mellett egész más - például informatikai - alaptevékenységű vállalkozások is megjelennek a piacon, mint például Ausztráliában. Ama kérdésünkre, hogy ez miként ültethető át a magyar viszonyokra, amikor nálunk az olcsóbb lakossági rezsiajánlatot a kormánypárt a választási kampányba való beavatkozás vádjával kívánja ellehetetleníteni, Mező Csaba úgy fogalmazott: a Deloitte csupán felhívja a figyelmet a fejlődés nyilvánvaló irányaira. Az igény egyértelműen létezik, így szerinte idővel nálunk is beindulhat a verseny. A témával tudomása szerint az állami közmű is behatóan foglalkozik.

A tanácsadócég az áramtermelési módok közül elsősorban a napelemek piacán lát robbanásszerű fejlődést. Ezt az ár századrészére esése, az egyre több elkölthető jövedelem és az uniós támogatások is ösztönzik. Egy-egy, átlagosan 1,2 millió forintba kerülő háztartási rendszer 12-13 év alatt behozza az árát és körülbelül 20 évig működik. Ez a mai banki kamatoknál sokkal jobb megtérüléssel kecsegtet, így vonzza a befektetőket is. Nálunk évente kétszereződik a telepített háztartási rendszerek száma, ami ma körülbelül 200 megawattra (MW) rúg. Ez a mennyiség már a közel 10 ezer MW-s teljes rendszerméret felől nézve is „látszik”. Mindazonáltal az energiaüzletág-vezető szerint a mai feltételek mellett még további több száz MW-nyi napelem telepítése lehet észszerű. Az otthoni akkumulátorral is ellátott rendszerek – amelyek így lényegében a (többletigényt kielégítő, illetve a többlettermelést befogadó) hálózattól függetlenül üzemelnek - ma még több mint hárommillió forintba kerülnek. Ez pedig ma még szerinte nem hozza be az árát. A fejlődés ugyanakkor a villamosenegia-tárolás terén is nagyléptékű.

Az e-autók széles körű elterjedése előtt a Deloitte továbbra is jelentős akadályokat lát. Így a tanácsadó 2025-re Magyarországon 56 ezer elektromos és hibridhajtású gépjárművel számol. Ezek villamosenergia-igénye még nem lesz számottevő.

Marnitz István