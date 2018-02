Egészségügy - Értünk készülnek sztrájkra és tüntésre is

Sztrájkbizottságot alakított szerdán a Független Egészségügyi Szakszervezet(FESZ) és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) – tájékoztatta a Népszavát Soós Adrianna, a FESZ elnöke.

A két szakszervezet szerdán három és félórás közös, a küldöttekkel kibővített elnökségi ülésen határozott arról, hogy hétfőn eljuttatják a miniszterelnökség titkárságára követeléseiket, és egyben kérik, jelöljék ki a kormányzati tárgyalókat. A két szakszervezet azonnali intézkedéseket vár a kormánytól, miután úgy ítélték meg, hogy az eddigi béremelésekkel sem keresnek eleget az egészségügyben dolgozók. Ezért egyebek mellett két új bértáblát kérnek: az egyiket az egészségügyben dolgozó műszakiaknak, a másikat a szakdolgozóknak. E táblák szerint a végzettségtől függően, a munkában eltöltött évek számával arányosan a mostanihoz képest 20-80 ezer forinttal nőhetnének a jövedelmek.

Mindezeken felül a 20-30 ezer forintos műszakpótlékok 100 százalékos emelését is követelték. Szerintük a bértábla váltására azért van szükség, mert a jelenlegiben súlyos aránytalanságok vannak, nem kellően differenciált: sok területen nagyon alacsony alapbéreket tartalmaz. Soós Adrianna szerint a tegnap postázott újabb nyolcszázalékos emelés is sokaknak okozott csalódást, mert a jelenlegi bértáblában az alap besorolás a minimálbérnél kisebb összegről indul, ezért nagyon sokan most sem kaptak semmit, vagy csak néhány ezer forintot.

A szakszervezeti vezető elmondta azt is, a sztrájktárgyalásokkal párhuzamosan március 24-én utcára hívják az embereket. A demonstrációval azokért a kollégáikért szeretnének kiállni, akik - miután háziorvosi vagy fogorvosi praxis alkalmazottai - nem tudnak sztrájkolni, ellenben meglehetősen kicsi bérért alkalmazzák őket az önkormányzatok vagy a praxis tulajdonosok.

Danó Anna