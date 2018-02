Tízmilliárdokat öltek bele, de nem elég: ahol konkurencia van, alulmarad a kormánymédia. A választások után "finomhangolásra" készülnek, a célpont az RTL Klub és az Index - derül ki a Heti Válaszból.

Kizárólag a megyei lapok terén tud eredményeket felmutatni a kormányzati média, derül ki a Heti Válasz legfrissebb számából. Ennek oka, hogy nincs konkurenciájuk: ezeket a lapokat még ma is nagyjából 1,4 millióan olvassák naponta. Bár, mint írják, még ezeket is leginkább az egyébként is Fidesz felé hajló, nyugati megyékben vásárolják.

Legmeghatározóbb, hogy brit mintára a Fidesz is a bulvárt hívja segítségül a meggyőzéshez: a párt holdudvara megszerezte a TV2-t, Origot, Borsot, felfuttatta a Ripostot és elindította az ingyenesen szórt Lokált. Információik szerint ezt mindet közvetlenül Habony Árpád irányítja.

Ezek azonban a beléjük ölt több tíz, sőt, akár 50 milliárd körüli összeg ellenére sem vették át a vezető szerepet. Ami eddig történt, az csak területfoglalás: „a finomhangolás ideje a 2018-as országgyűlési választások utánra marad” – nyilatkozta a hetilapnak egy névtelen kormányzati forrásuk. A cél megszerezni az RTL Klubot, „és az Index hírportál is túl sok vizet zavar”.