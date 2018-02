Ítéletet hirdettek - Kilenc évet kapott a lúgos orvos

Ítéletet hirdettek a lúgos támadással vádolt Bene Krisztián ügyében csütörtök délelőtt. Az egykori kórházigazgató most is kilenc évet kapott és örökre eltiltották hivatása gyakorlásától.

A lúgos orvos esete másodszor került a Fővárosi Ítélőtábla elé.

B. Krisztiánt bűnösnek találták életveszélyt okozó testi sértés, magánlaksértés, okirattal visszaélés és személyi szabadság megsértése bűntettekben, végleg eltiltották az orvosi foglalkozás gyakorlásától és kilenc évre eltiltották a közügyektől. A már most is öt éve tartó ügy nagy valószínűséggel a harmadfokon folytatódik. A 24.hu tudósítója szerint rengetegen vannak a helyszínen.

Mint arról többször beszámoltunk: a Budai Irgalmasrendi Kórház egykori igazgatója 2013. március 12-én reggel rátört volt barátnőjére, injekcióval elkábította, majd leöntötte a nemi szervét lúggal. Renner Erika maradandó sérüléseket szenvedett.

Az eset napján meggyanúsított, de éveken át szabadlábon védekező orvost tavaly 9 év börtönre ítélte a bíróság, de a Kúria újrarendelte a másodfokú tárgyalást. A Fővárosi Ítélőtáblának a bizonyítékok között kellett rendet vágnia, mert sok volt a bizonytalanság.

A vádlott és ügyvédje, Szekér Gyula az utolsó szalmaszálba is kapaszkodott a per során. Azzal is előálltak, hogy Renner Erika teával is leforrázhatta magát.

Csiha Gábor ügyész viszont január végén a bizonyítékokat sorolva azt igyekezett igazolni perbeszédében, hogy az elkövető kizárólag B. Krisztián volt. A vádlottnak nincs alibije, két tanú is felismerte jellegzetes szeme színe alapján – mondta az ügyész. Tudta, hogy a gyerekek elmentek iskolába, pontosan tudta, hogy kell beadni szakszerűen a kábító injekciókat, még azt is tudta, hol a kutyatáp, és hogy a sértettnek gerincbántalmai vannak. Nem merült fel, hogy valaki más lett volna a brutális elkövető - tette hozzá.

Az ügyész január végén 2-től 12 évig terjedő börtönbüntetést kért B. Krisztiánra, amit Gaál András, a sértett jogi képviselője azzal fejelt meg, hogy az életveszélyt okozó testi sértést emberölési kísérletként értékelje a bíróság, a személyi szabadság megsértése és a kifosztás súlyosító körülmény legyen. Mindent tudott arról, hogy mit csinál, orvosként szegte meg az esküjét, ami különösen súlyos – mondta akkor Gaál, aki szerint a savas-lúgos elkövetői módszer kezd elharapózni a világban, most már itt van Európában is. A lúg, mint eszközválasztás, az emberölést szolgálja.