Fidesz-közeli lesz az egyetlen országos kereskedelmi rádió

A Médiatanács kizárta a Class FM-et működtető Advenio Zrt.-t az országos kereskedelmi rádiós pályázatból. Bakai Mátyás, a pályázaton egyedüliként bent maradó Hold Reklám Kft. ügyvezetője és tulajdonosa néhány hónapja még Andy Vajnának dolgozott, sőt a cég jelenleg is a Rádió 1 partnere, derül ki a 24.hu cikkéből. A kft. Mészáros Lőrinc bankjától vett fel hitelt.

Mivel csak ketten indultak el a pályázaton, egyetlen pályázó marad „versenyben”, így pedig a pályázati eljárás lezárultát követően a Hold Reklám Kft. kezdheti majd meg a Class FM által 2016 novemberéig használt országos rádiós frekvencián a sugárzást. Ezzel övék lesz az egyetlen országos kereskedelmi rádió – várhatóan POP FM névvel.

Még kérdéses, hogy a Hold Reklám Kft. mikor kezdheti meg műsorainak sugárzását, mivel a rádiós frekvencia körül jelenleg is folyamatban vannak bírósági perek, amelyeket az Advenio Zrt. indított a Médiatanács ellen. Nagyon is elképzelhetőnek tűnik, hogy az Advenio Zrt. a mostani kizárás miatt is bírósághoz fordul, ami akár hónapokkal is megakaszthatná a folyamatot.

A Class FM-et 2016 novemberében némította el a Médiatanács, miután a testület nem hosszabbította meg a 2016 májusáig Simicska Lajos nagyvállalkozó, majd azt követően Michael McNutt amerikai üzletember érdekeltségében lévő rádió médiaszolgáltatási jogosultságát.

