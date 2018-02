Mi magyarok szeretjük azt hinni, hogy a világ szívcsakrája vagyunk, de kevés dologban számítunk tényleg rendkívülinek. Abban sem, hogy Elisabeth Swaney révén idegen országban született és felnőtt sportolót indítottunk a phjongcshangi téli olimpián. A CapRelo nevű, nemzetközi költöztetésre szakosodott cég által még január végén, a nevezési időszak lezárultával összeállított statisztika szerint legalább 178 – sőt, mivel Swaney-ről nem is tudtak, legalább 179 – sportoló indult a játékokon idegen zászló alatt. Ez az összes résztvevő 6 százaléka. Különösen szép példája az internacionalizmusnak a házigazdák férfi jégkorongcsapata: a huszonötös keretből heten érkeztek Kanadából, illetve az Egyesült Államokból.

A kanadaiak egyébként az innen elszármazott, és az ide honosított sportolók terén is ezüstérmesek. A legtöbb olimpikont, 37-et, illetve a mi Elisabethünkkel 38-at, az Egyesült Államok kölcsönözte ki, a északi szomszédaik 21, Oroszország 19 indulót adott másoknak. Az ESPN honlapja szerint ez természetesnek mondható, hiszen nagy, a téli sportokban erős országokról van szó, ahol rendkívül nehéz bekerülni az utazó csapatba, de a nemzetközi mezőnyben még a hazai ranglistán hátrébb lévők is versenyképesek. Persze többen vannak olyanok, mint Swaney, akik a kiskapu nélkül sosem állhattak volna rajthoz nem hogy olimpián, de bármilyen komoly versenyen.

Eritreia Fotó: Roberto SCHMIDT/AFP

A „fogadó” országok között Dél-Korea áll az élen 19 honosított sportolóval, a második, főleg a sok amerikai vendég miatt Kanada 13-mal, a bronzot a németek vitték el 11-gyel. Az ambiciózus, és minden sportágban rajthoz álló házigazdáknál természetes, hogy „igazoltak” a hiányposztokra. Meglepő viszont, hogy a télen is sportnagyhatalom németek is ennyi vendégsportolóval álltak ki. A sportágak közül az alpesi sí vezet 32 – ha a síakrobatika is ide számít, akkor legalább 33 – honosított versenyzővel. A műkorcsolya csak második 26-tal.

Fotó: MOHD RASFAN/AFP

Kuriózumoknak sem vagyunk híján. Eritrea, Koszovó és Nigéria most indul először téli olimpián – mind a három ország „importból”. A Fülöp-szigeteket a sípályákon képviselő Asa Miller valójában oregoni, a rövid pályás gyorskorcsolyában Szingapúr színeiért versenyzett Cheyenne Goh edmontoni, az ecuadori sífutó, Klaus Jungbluth Rodriguez az ausztráliai Sunshine Coast lakója, a Puerto Rico zászlaja alatt versenyző Charles Flaherty Cincinnatiban született.

A legnevesebb országot váltott téli olimpikon alighanem az amerikai Vic „Iván” Wild, aki négy éve Szocsiban Oroszországnak nyert két aranyat, miután korábban összeveszett az amerikai snowboard szövetséggel. Oroszország azonban nem csak kap, ad is: Anasztaszija Kuzmina kétszeres olimpiai bajnokként érkezett Dél-Koreába, ezúttal azonban már új hazája, Szlovákia dicsőségére nyert egy aranyat és két ezüstöt sífutásban.