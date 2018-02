Liu Shaolin ötödik 500 méteren

Liu Shaolin Sándor a B döntőt megnyerve az ötödik, pontszerző helyen végzett a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián.

A legrövidebb táv 2016-os világbajnoka rajt-cél győzelmet aratott a kisdöntőben. A legjobb, egyes pozícióból indulva elsőként fordult a kanyarba, s onnantól kezdve olyan tempót diktált, hogy riválisainak, a holland Daan Breeuwsmának, a kínai Zsen Ce-vejnek és a japán Szakazume Rioszukének esélyük sem volt, hogy megelőzzék őt.

Az MTK 22 éves sportolója a dél-koreai játékokon korábban 1000 és 1500 méteren a fináléba jutott, utóbbiban szintén ötödik lett, míg előbbiben kizárták, így nyolcadikként végzett.

A fináléban a táv specialistája és kétszeres világbajnoka, a kínai Vu Ta-csing kétséget sem hagyott afelől, hogy ki a legjobb a sprintszámban, ugyanis a negyeddöntőben elért világrekordját felülmúlva, 39.584 másodperccel győzött két dél-koreai, Hvang Dae Hon és az 1500 méteren aranyérmes Lim Hjo Dzsun előtt.

Női 1000 méteren a szám vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a holland Suzanne Schulting úgy diadalmaskodott, hogy féltávnál az élre állt, vezető helyét pedig onnan már nem engedte át. Ehhez hozzájárult az is, hogy a két dél-koreai, Sim Szuk Hi és Csoj Min Dzsong elesett. Az ezüstérmet az 500 és 1500 méteren is harmadik kanadai Kim Boutin, míg a bronzot az 500-on győztes, a váltóval pedig második olasz Arianna Fontana szerezte meg.

A sportág phjongcshangi programja - a magyar csapat részvételével - az 5000 méteres férfi váltó fináléival (12.52 és 13.00 óra) zárul.

Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 500 m, olimpiai bajnok:



Vu Ta-csing (Kína) 39.584 másodperc

2. Hvang Dae Hon (Koreai Köztársaság) 39.854

3. Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 39.919

...5. Liu Shaolin Sándor

...19. Liu Shaoang

...28. Knoch Viktor

Rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m, olimpiai bajnok:



Suzanne Schulting (Hollandia) 1:29.778 perc

2. Kim Boutin (Kanada) 1:29.956

3. Arianna Fontana (Olaszország) 1:30.656

...17. Keszler Andrea

...24. Jászapáti Petra