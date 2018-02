Élelmes pótmama

Országszerte egyre több bölcsőde nyílik. De még minidig: nincs mindenütt hely valamennyi jelentkezőnek. Ezért hívták életre - igen helyesen - a felvételi bizottságokat, amelyek, a védőnők környezettanulmányait figyelembe véve, döntik el a felvételi sorrendet.

A Komárom megyei népi ellenőrök furcsa jelenségre figyeltek fel Tatabánya-Újváros 1. számú bölcsődéjében. Egy elvált apa magánhelyre, »pótmamához« adta gondozásra gyermekét, havi több száz forint díjazással. A »pótmama«, praktikus asszony lévén, a gyermeket tovább adta nappalra a bölcsődének... havi száz forintért.

Talán nem is tennénk ezt szóvá, ha a szóban forgó bölcsődében volna hely minden, arra jogos gyermek számára. És nem is a gyermek édesapját, vagy akár az élelmes »pótmamát« hibáztatjuk elsősorban, hanem a bölcsőde vezetőségét, amely nyilván kellő körültekintés nélkül cselekedett ezúttal. A városi tanács egészségügyi osztályvezetője, dr. Nagy Pál, és az 1. számú bölcsőde helyettes vezetője is megerősítette a népi ellenőrök állítását: a bölcsőde az előírás ellenére felvételi bizottság nélkül döntött, annál is inkább, mert - mint most megtudtuk - az 1952 óta működő bölcsőde mellé csak a múlt év decemberében hívták életre, a tanács keretén belül, a felvételi bizottságot.

"Ó, de mért ily későn?" - kérdezhetnénk a költővel.

Népszava, 1966. február 23.