Még most is javítgatják a leharcolt Várkert Bazárt

Nem tapasztalni változást a kormányzás szimbólumaként emlegetett, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjének otthont adó Várkert Bazár épületénél: az most is ugyanolyan leharcoltnak tűnik, mint ősszel, amikor az urbanista.blog nyomán megírtuk, hogy a néhány éve renovált épület gyakorlatilag szétesőben van. A vakolat pergett, potyogott, a falak tövében, az illesztéseknél a talajvíz és a beázás nyomait látni, a műemléki kovácsoltvas kerítés csúcsdíszei pedig több helyen kirohadtak a helyükről.

Az évtizedeken át elhanyagolt Bazárt zömében uniós pénzből renoválták, ám a munka nagyjából kétszer annyiba került és kétszer olyan sokáig húzódott, mint azt tervezték. Három hónappal ezelőtt a miniszterelnökség lapunknak javarészt a nagy turistaforgalommal és a sziklás altalaj sajátosságaival magyarázta az épület viharvertségét. A tárca azt ígérte: javíttatást kér a felújító cégektől. Most, újra bejárva az épületet nagyjából ugyanazt a lehangoló képet találtuk. A műemléket kezelő Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. szerint azonban történt változás: folyamatosan javítják a hibákat. Azt ugyanakkor nem részletezték, hogy a felújítást végző két kivitelező, a miniszterelnök vejétől, Tiborcz Istvántól a Brüsszel által csalással meggyanúsított Elios Innovatív Zrt.-t közvetve megvásároló West Hungária Bau (WHB) és az évtizedek óta a nagy közbeszerzések állandó nyertesének számító Swietelsky közül melyik cég, milyen garanciális javítást végzett volna el.

A Várgondnokság szerint a garanciális munkák számos területet érintenek, a terazzo burkolatok javítását, a homlokzat és az Erzsébet lépcső festését, a déli kapu és a lift javításait és szigetelési beavatkozásokat. A liftnél, a fal betonelemeinek az illesztéseinél ma is ugyanúgy láthatóak a beázás nyomai, mint ősszel, bár a gondnokság szerint kijavították. A műemléki kovácsoltvas kapuknál most is találtunk kilógó, lepotyogó elemeket, igaz, nem annyit mint ősszel, miközben a gondnokság állítása szerint a legutóbbi bejelentés óta a díszműkovács elvégezte a javításokat. Szerintük azóta a vandálok rongálása és az odazárt kerékpárok miatt potyognak a díszkerítés darabjai. „A Várkert Bazár kormányzásunk szimbóluma is lehetne” -mondta Orbán Viktor 2015-ös évértékelőjén az épületről.

A felújítás látható hiányosságai miatt a Demokratikus Koalíció már ősszel feljelentést tett az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF).

Batka Zoltán