Jól befürödtünk

Már a görögök is… Na, jó azért a görögökig nem érdemes visszanyúlni, de az igaz, hogy Zsigmond német-római császár és magyar király idejében fürdőház állott a mai Rác fürdő helyén. A törökök a Rudas fürdőhöz hasonló kupolás kőépületet emeltek a gyógyvizes forrás fölé, a Rác fürdő mai arculatát pedig Ybl Miklósnak köszönhetjük.

A dicső múlthoz méltó felújítás 11 milliárd forintba került. A 14 évvel ezelőtt indult beruházásba magántőkét is bevontak, de a főváros is szerzett tulajdonrészt a Rác fürdő projektben. Viták és nyomozások miatt azonban a rekonstrukció befejezése óta, hat éve áll üresen a rendkívül értékes ingatlan, műszaki állapota romlik. Az is sokat elmond a hazai viszonyokról, hogy a magát fürdővárosnak hirdető Budapest ennyi időn át képtelen megnyittatni egy páratlan fürdőt, kihasználni a gyógyvíz kínálta lehetőségeket.

A héten azonban fontos döntést hozott a fővárosi önkormányzat. Tarlós István és helyettese javaslatára a közgyűlés rábólintott, hogy a Rác fürdő és a hozzá csatlakozó szálloda Budapest tulajdonába kerüljön. Erre most a felszámolási eljárás miatt van is esély. Paradigma váltás pillanatit élhetjük meg tehát, hiszen Tarlós eddig inkább megszabadult volna a főváros vagyonelemeinek egy részétől: elég, ha csak a Bálnára gondolunk. Nem rajta múlt, hogy eddig nem sikerült.

Így akár felhőtlen is lehetne most az örömünk. Hogy mégis üröm vegyül bele? Annak az lehet az oka, hogy az Orbán-klán benyomult a turisztikai iparba is. A saját lábunkon álló Orbán Ráhel feltűnt a hotel és vendéglátó szakmában, a kormányfőhöz igen közel álló Mészáros Lőrinc szállodaláncot és fél Balatont vásárolt, míg a mostanában meglehetősen lámpalázas vő, Tiborcz István kastélyban utazik. Remekül egészíthetné ki mindezt egy nagy múltú gyógyfürdő.

Ha nem a Rác, hát majd valamelyik másik.

Bihari Tamás