Kegyetlen tükör, amibe rossz belenéznünk

„Mulatságos a darab, ugyanakkor mélyen megüli a szívet” – mondta saját művéről Tóth Krisztina. Igaza is van, a Pokémon go, melyet az írónő első felnőtteknek szóló színpadi munkájaként a Rózsavölgyi Szalon tűzött a műsorára, egyszerre humoros és tragikus. Ahogy egy jó drámához illik. Más kérdés, mennyire is sikerült maradéktalanul kibontani minden árnyalatot. A Csizmadia Tibor rendezte előadás első része tényleg tele van humorral – fanyar, groteszk ízekkel –, aztán a második részben elbillen a tragédia felé, de ott már elnagyoltabbak, kissé közhelyesebbek a megoldások. Az elsősorban költőként ismert Tóth Krisztina a drámában a családról beszél, annak széthullásáról és a lehetséges egyéni túlélési stratégiákról. Jellemző, a színpadra kivetített színterekkel: nyolcadik emeleti panel, a nagymama vidéki háza, kollégium, presszó, pesti kis lakás. A szereplők is jellegzetesek: középkorú házaspár, egyetemista fiú, barátnő, nagymama és a mindenre megoldást kínáló, fontoskodó szomszéd. Megnő a fiú, a párkapcsolat más jelentőséget kap, nem tud megújulni, szétesik, jönnek a menekülési utak, melyet leginkább a férj alkalmaz és a virtuális világba menekül, a számítógépes játszadozásban pedig a fia barátnője segít neki.

A darab végig lavíroz a metsző paródia és a mély dráma között. Jók és többnyire jól játszhatók a karakterek. Főként a nőkkel bánik kegyesen a szerző, itt egyébként is a férfiak az árulók, gyengék, eltűnők és feladók, a nők pedig az esendő áldozatok, mégis túlélők. Bozó Andrea az anya, Tímár Éva a nagymama és az egyetemista Ladányi Juli a fiú barátnője szerepében rendkívül pontos. Bozó alakítása minden mondata és gesztusa telitalálat, de Tímár Éva is olyan színekkel vegyíti a nagymama figuráját, amelyektől az a hóbortjai ellenére nagyon is szerethetővé válik. A férj Debreczeny Csaba tolmácsolásában élen jár abban, miként is menjünk el egymás mellett, mikor is válik a figyelem üres színjátékká. Miként menekülünk el sorozatosan a saját hibáink elől, miként nem vagyunk képesek azokkal szembenézni, változtatni rajtuk. A színésznek tanuló, önbizalomhiánnyal küzdő fiút játszó, egyetemista Hunyadi Máté karaktere kissé hiányosan megírt, sok kérdést felvet, ezzel nehéz is megküzdeni. A szomszédot alakító Sztarenki Pál vaskosan megmutatja a haszonleső, mindenkit kihasználó és mindenkin átgázoló családi barát összes borzalmas tulajdonságát. A Pokémon go kegyetlen tükrébe főként nekünk, férfiaknak nagyon rossz belenéznünk.

Infó: Tóth Krisztina: Pokémon go

Rendező: Csizmadia Tibor

Rózsavölgyi Szalon, 2018. február 21.

Balogh Gyula