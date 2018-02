A Momentum koalícióra lépne a Fidesszel is

A II. kerületben vitáztak a Közös Ország Mozgalom meghívására a kerület ellenzéki országgyűlési jelöltjei - számol be a Mérce. A vita alapjáraton is érdekes volt az LMP, a DK, az Együtt és a Momentum jelöltje között. De az igazán érdekes a legeslegutolsó Gulyás Márton által feltett kérdésre adott válaszuk volt.

A kérdésre, hogy koalícióra lépnének-e egy Orbán Viktor nélküli Fidesszel, minden párt jelöltje határozott nemmel válaszolt - kivéve a momentumos Benedek Mártont.

Benedek a többi párttól eltérően ugyanis azt mondta, igen. Szerinte egy Orbán nélküli Fidesszel abban az esetben lehet koalícióra lépni, ha az a koalíció a liberális demokrácia, a demokrácia intézményrendszereinek, a független intézményrendszerek visszaállítására jön majd létre. Egy új alkotmány konszenzuális elfogadására, amit népszavazással szentesítenek a végén. Gulyás Márton kérdésére egyébként Benedek hozzátette, Orbánnal szerinte még egy ilyen is elképzelhetetlen.

A III. kerületbe is átlógó 4. választókerületben a Momentum szokatlanul erős, igaz ez többek között annak tudható be, hogy szimbolikus a jelöltjük: Göncz Árpád unokáját, Benedek Mártont a kerületiek 7 százaléka szereti. Persze az erős ez esetben relatív: a Monetum országos átlagához az. A legfajsúlyosabb jelölt az LMP-s Ungár Péter, ha az ő javára visszalépne Benedek, akkor talán még a Fidesz jelöltjét, Varga Mihályt is megszorongathatja az ellenzék.