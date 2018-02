Nem mindegy, milyen gombától penészes a fal

A lakás sarkaiban, ablakok mellett a téli hónapokban előbukkanó sötét folt nem csak esztétikai probléma. A penészgombák a levegő minőségét is befolyásolják, ami különösen fontos olyankor, amikor több időt töltünk zárt térben. Egyes gombafajok allergiás, asztmás betegséget is kiválthatnak, de visszatérő légúti fertőzéseket is okozhatnak.

A pincében, a padláson, a fürdőszobában a mosdók alatt, csapok körül vagy az ablakkeretek környékén, a sarkokban, a szekrények, falvédők mögötti területen gyakran jelenik meg penész. A sötét és a nedvesség, a „túl jól” szigetelt lakások magas páratartalma miatt ez a probléma egyre több családot érint – hívja fel a figyelmet Prof. Nékám Kristóf allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa, a Magyar Allergia Szövetség elnöke. A lakás levegőjének magas penészgomba koncentrációja asztmát, allergiát okozhat, de a meglévő betegséget is súlyosbíthatja. Emellett szem-, fül-, bőr- és légúti tünetek is jelentkezhetnek.

Illusztráció: AFP

Szabad szemmel csak azt látjuk, hogy sötét folt jelenik meg valahol, ám azt nem tudjuk, hogy a lakásban előforduló 10-15 penészgomba nemzetség melyik fajával állunk szemben. Azonosításuk azért fontos, mert míg egyesek valóban csak esztétikai gondot jelentenek, addig mások jelenléte komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet. Érdemes erre is gyanakodni, ha elhúzódó szénanátha jellegű tüneteket – szemviszketés, tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, viszkető érzés a torokban, köhögés – tapasztalunk. Gyakran csak a minden egyéb tünet nélkül tartósan fennálló orrdugulás és hátsó garatfali váladékcsorgás tüneteivel jelzi a szervezetünk, hogy túl sok allergén gombaspórát lélegzünk be a lakásban.

Az embert és a lakást is „kezelni” kell

A lakásban lévő penészt a szakember pontosan „felismeri”, ez szükséges a diagnózishoz és a kezeléshez. A gyógyszeres kezelés azonban nem lehet eredményes addig, amíg a beteg az otthonában folyamatosan és magas koncentrációban az allergént lélegzi be, ezért meg is kell szabadulni a penésztől. A szakember arra figyelmeztet, komoly egészségügyi kockázatot jelent, ha csak legyintünk a problémára és azt gondoljuk, hogy a penésszel együtt a légúti tüneteink is elmúlnak majd tavasszal. A kezeletlen allergia miatt gyulladt nyálkahártya könnyebben megfertőződik, vagyis könnyebben és gyakrabban kaphatunk el légúti betegségeket. A kezdeti allergiás tünetek mellett idővel újabb allergiák és asztmatikus tünetek – zihálás, légszomj, nehézlégzés - megjelenésére is számíthatunk. A gombák tartós jelenléte miatt pedig megnő az orrmelléküregek gombás fertőzésének kockázata is.