Hódmezővásárhely - Nem félnek a listázottak

Név szerint listázták a vasárnapi hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás ellenzéki jelöltje, Márki-Zay Péter támogatóit – szúrta ki az Index. A független jelölt maga tett közzé Facebook-oldalán egy szórólapot, amelyen őt próbálják lejáratni. Ezen többek között felsorolják azokat, akik őt támogatják – magánemberek sokasága mellett a zsidó hitközség is ott van a listán.

– Megtiszteltetés, hogy szerepelek a listán. 74 éves vagyok, úgyhogy kinyalhatják a hátsófelemet – kommentálta a listázást a Népszavának az egyik érintett, Ágoston Lajos. A férfi korábban két rádiót működtetett Hódmezővásárhelyen, emiatt tudják, hogy „melyik oldalon áll”. Figyelemre méltó, hogy Ágoston rádiójában hozták nyilvánosságra 2011-ben Lázár János elhíresült mondatát a szegényekről: „Akinek semmije nincs, az annyit is ér".

– Megvagyok tisztelve, hogy ebben az előkelő, komoly társaságban szerepelhetek – jelentette ki lapunknak a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium 80 éves nyugdíjas-tanára. Farkas Ferenc felidézte, hogy Márki-Zay Péter is a gimnáziumba járt, az anyai ági felmenői pedig az intézmény igazgatói voltak. – A legnagyobb tisztelettel vagyunk iránta a gimnázium részéről – szögezte le a tanár.

- Bármikor, bárki előtt vállalom arccal és saját névvel a véleményem, hogy a három idegen nyelvet beszélő, három diplomával rendelkező, 7 gyereket nevelő keresztény jelöltet támogatom, akiből sugárzik az emberség, a szelídség, a tudás és a tenni akarás e város közösségéért – jelentette ki a Népszavának Benczédi Gabriella hódmezővásárhelyi tanárnő.

Benczédi Gabriella közölte: elfogadhatatlan, félelemkeltő és megalázó a listázás, de az ismerősei folyamatosan a támogatásukról biztosították, és könnyen lehet, hogy ez az alantas módszer a visszájára sül el. - Mivel a helyi média csak a Márki-Zay polgármesterjelölttel kapcsolatos nagyon durva sértéseket, vádakat sugározza, s nincs lehetősége se neki, se a változást akaróknak ellenvéleményt megfogalmazni, kénytelen voltam a Facebookon kommentelni – mondta Benczédi, hozzátéve: néhány önkormányzati dolgozó, ügyeletes Facebook-figyelő nagyon keményen visszaválaszolt, meghalt édesapámat, idős édesanyámat és férjemet sem szégyellték teljes névvel megemlíteni.

– A hódmezővásárhelyi hitközség egyik jelöltet sem támogatja – közölte lapunkkal Erdélyi Miklós. A zsidó szervezet helyi elnöke biztos benne, hogy az akció mögött Lázár János áll, a fideszes jelöltet, Hegedűs Zoltánt is a miniszter bábjának tartja. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) is visszautasította a szórólapot: a Mazsihisz szerint többször kinyilvánították a közelmúltban is, hogy távol tartják magukat a választási kampány fejleményeitől és ezen az elhatározásukon a jövőben sem kívánnak változtatni.

Lázár János sajtós munkatársa, Gőbl Vilmos az Indexnek azt mondta, hogy a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltjeként a miniszter szomorúnak tartja, hogy a kampány ilyen irányba fordult, és a város megosztása, gyűlöletkeltés zajlik. Korábban Lázár arra kérte a polgármester-jelölteket, hogy ne hozzanak szégyent a városra, és emellett most is kitart.

Hegedűs Zoltán, a Fidesz polgármester-jelöltje a portál kérdésére elítélte, hogy Hódmezővásárhelyen bárkit is a véleménye, világnézete, politikai, vagy vallási hovatartozása miatt megbélyegezzenek, és elkeserítőnek nevezte, hogy a polgármesteri választási kampány idáig fajult. A kampányanyagot egy bizonyos SME adta ki, de ennek a szervezetnek semmilyen nyomát nem találni. Az SME-vel kapcsolatos képet árnyalja, hogy Gőbl Vilmos szerint létezik egy ugyanilyen aláírással ellátott, Lázárt lejárató viszonylag friss szórólap is. Arról, hogy a két kiadvány mögött ugyanaz a személy vagy szervezet áll-e, semmit nem lehet tudni.

Márki-Zay a közösségi oldalán azt írta, több ismerőse is méltatlankodott, amiért lehagyták a listáról, ezért arra kérte támogatóit, hogy aki hiányolja a nevét onnan, az a bejegyzés alatt jelezze ezt kommentben. Rövid idő alatt több százan tettek eleget a felhívásának.

