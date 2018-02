Tarlós: Orbán csak a fejét fogta

Jókora káosz lehet a Fideszben: Tarlós István főpolgármester szerint a párt meghatározó vezetői nem is tudtak a margitszigeti óriás-teniszstadionról benyújtott törvényjavaslatról. Mint megírtuk, az utolsó, keddi parlamenti napon a fideszes többség a NER legjobb pillanatait idéző módon két fideszes képviselő Szűcs Lajos és Kucsák László önálló indítványára egy nap alatt átnyomta a Parlamenten, hogy egy 26 méter magas betonkolosszus-stadion épüljön a Margitszigeten. A teniszszövetségi elnök Szűcs a közelgő Hungarian Open ATP World Tour tenisztornával indokolta, hogy sürgősen kell egy teniszstadion a szigetre. A főváros háta mögött született jogszabályról Tarlós rögtön kijelentette, hogy a főváros nem hajtja végre a döntést, és ezt személyesen is közölte Rogán Antal miniszterrel. „Ezt a törvényt el lehet felejteni” - mondta Tarlós István, a kormánnyal ugyan abban maradtak, hogy egy új teniszcsarnok építését a főváros is támogatja, ám ez csak az önkormányzattal és a fővárosi közgyűléssel egyeztetve valósulhat meg.

Tarlós mostani elmondásában félreértések vígjátékának írta le a történteket. Szerinte Orbán Viktor miniszterelnök Bulgáriában hallott az ügyről és amikor meghallotta, hogy mi történt a távollétében, csak a fejét fogta. Rogán Antal is csak a repülőtéren hallott a törvényjavaslatról és a miniszter abban a hitben volt, hogy a beterjesztők leegyeztették a dolgot a fővárossal. Gulyás Gergely frakcióvezetőt ellenben úgy tájékoztatták, hogy mindent megbeszéltek Rogánnal. Ezt utóbbit azért tarthatta fontosnak megjegyezni a főpolgármester, mivel a Fidesz frakciótagok név szerinti aláírásukkal támogatták, hogy sürgősségi javaslatként tárgyalja a törvényt a Parlament. Arra a kérdésünkre, a főpolgármester szerint elképzelhető-e, hogy két fideszes képviselő ilyen fajsúlyú ügyben partizánakcióba kezd a párt és a kormány háta mögött Tarlós leszögezte: ismeretei szerint a Fidesz mértékadó vezetői nem értesültek arról, hogy pontosan milyen törvény kerül a plénum elé.

Tarlós szerint Szűcs – akinek a javaslata máskülönben olyan gyöngyszemeket is tartalmazott, hogy az állam kisajátíthasson önkormányzati területeket, vagy hogy a betonstadion milliárdos közbeszerzését meghívásos módon bonyolítsák le – valóban tárgyalt a fővárossal, ám főváros egyáltalán nem adta az áldását az ötletre, ellenkezőleg, Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes a fenntartásait közölte az ügybuzgó fideszes képviselővel.

Batka Zoltán