Gulyás Gergely frakcióvezető kiadta szórólapokon a frakció tagjainak, mit kell mondani, ha kérdéseket tesznek fel a Tiborcz István cége elleni OLAF-vizsgálattal kapcsolatban. Hollik István egy sajtótájékoztatón a gyakorlatban be is mutatta a sorvezetőben leírtakat. Az ügy előzménye, hogy amikor kipattant Orbán vejének 13 milliárdos LED-lámpás korrupciója,a fideszesek össze-vissza beszéltek, nem tudták, a nyilvánvaló tényekre válaszul mit is kell hazudniuk. Pár nap kellett, hogy a "szakértők" megtalálják a megoldást a súlyos helyzetre: ez volt a sorvezető. Elgondolkodik az ember, hogy a nép által megválasztott fideszes képviselők lelkiismeretének megvásárlása mennyibe kerül nekünk. Mert azt is mi fizetjük.

Molnár István