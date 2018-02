Homo sorosensus

Sok mindent halottam már életemben, rengeteg okos dolgot és rengeteg hülyeséget is. Nemrégiben volt szerencsém meghallgatni a TV2 Tényekjében Hollik Istvánt. Mit is tudtunk meg tőle? Hát azt, hogy kicsoda ez a Soros, mennyire át akarja alakítani a világot, mennyire be akarja telepíteni migránsokkal Magyarországot. Közben láttuk - de már hanyadszor! - a 2015-ben felvett képeket a szerb-magyar határról és a bevándorlókról.

Csak azt nem értem, ki mondta Holliknak, hogy az alig álcázott zsidógyűlöletet is bele kell vennie a szövegébe? Mert a fő mondanivalója az volt, hogy Magyarország nem a Soros-féle embereknek való, hanem a magyar embereknek, akik itt élnek. Kedves Hollik képviselő-jelölt! Jó, ha tudja, hogy Soros György is magyar ember, magyarnak született, és - talán mindmáig - büszke erre.

Jakab Jenő