Újra az utcára vonultak a diákok - Fotók!

A képre kattintva galéria nyílik! Fotók: Tóth Gergő

Ismét az utcára vonultak a diákok Budapesten, mert továbbra sem sikerült elérniük, hogy Orbán Viktor és kormánya érdemben reagáljon javaslataikra, és induljon párbeszéd egy modernebb, igazságosabb oktatási rendszer kiépítése érdekében. A péntek esti demonstrációt szervező Független Diákparlament (FDP) képviselői bejelentették: miután sem a miniszterelnök, sem pedig Balog Zoltán miniszter nem válaszolt megkeresésükre, sikerült elérniük a minisztériumi hátszéllel működő Országos Diák Tanács vezetőit, és megállapodtak abban, hogy a jövőben közösen lépnek fel a diákság érdekében.

Bejelentették azt is, hogy "Diák vagyok" néven új mozgalmat alapítanak, hogy szélesebb körben vonhassák be diáktársaikat az őket érintő vitákba. Március 12-én pedig egy miniszterelnök-jelölti vitára is sor kerül az FDP szervezésében, amire Karácsony Gergely (Párbeszéd-MSZP), Szél Bernadett (LMP) és Vona Gábor (Jobbik) fogadta el a meghívást. Hívták Orbán Viktort is, ám hiába, a Fidesz elnöke nem áll ki nyilvánosan vitázni az oktatásról sem.

A pénteki tüntetésen a Kétfarkú Kutyapárt aktivistái "ellentüntetéssel" készültek, molinójukon a "Tilccsuk be a diákokat!" felirattal.

J.D.