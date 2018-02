Sokan igyekeznek az áprilisi szavazás főpróbájaként bemutatni a vasárnapi hódmezővásárhelyi polgármester-választást, részben talán okkal. A második legnagyobb területű magyar város mindig jobbra húzott, a Fidesz itt már 2006-ban is megalázó vereséget mért a baloldalra, az elmúlt önkormányzati voksolásokon ritkán adta kétharmadnál alább. Ha nyerne a teljes – tényleg teljes – ellenzéki összefogás, annak morális értelemben nem a Fideszre, hanem a túloldalra nézve lennének súlyosabb konzekvenciái. Amennyiben Hódmezővásárhelyen lebontható a NER egy helyben hitelesnek számító, az összes ellenzéki párt számára vállalható, tisztességes jelölttel, akkor alighanem bárhol lebontható. (Vagyis eddig sem a lehetőség, hanem inkább a belátás és a hajlandóság hiányzott.)

A város „világnézetileg”, az ellenzéki stratégiát tekintve és az egyik legerősebb kormánytag helybéli beágyazottsága alapján is inkább kivétel, mint szabály: az eredménytől függetlenül kevéssé alkalmas országos érvényű törvényszerűségek megfogalmazása. Abban a tekintetben ugyanakkor kétségkívül főpróbának tekinthető a vásárhelyi eset, hogy világosan megmutatja, mire számíthat, aki – egy elvben szabad, európai országban, az alkotmányos jogaival élve – megpróbál alternatívát ajánlani a kormánypárt jelöltjével szemben: sok jóra nemigen.

A katolikus egyház – leplezetlenül materiális érvrendszerrel – ellene fogja hangolni a híveket. Az állásából kiteszik, a lakóhelyére megfigyelő kamerákat szerelnek, vagyis a létbiztonságát és a privát szférája sérthetetlenségét is elveszíti. A támogatóit listázni kezdik. A kormánypénzből felvásárolt országos hírportál megírja róla, hogy a kampányát „Gulyás Márton brigádja, épületrongálók, anarchisták és agitátorok” mellett egy olimpiaellenes aláírásgyűjtő, sőt egy volt LMP-s (!) is segíti. Az elvben semleges közmédia – amelynek az alkotmányban rögzített feladata az lenne, hogy pártatlan és sokszínű tájékoztatással segítse a választópolgárok megalapozott döntését – nem mutatja be, nem közöl vele interjút, viszont a fideszes pártsajtó összes negatív hírét azonnal megosztja róla. (Kedvencünk: „Visszautasítják a gyűlöletkampányt Hódmezővásárhelyen” - a gyűlöletkampány ebben az interpretációban az lenne, hogy az ellenzék is delegál szavazatszámlálókat a szavazókörökbe.) A helyi Fidesz mecsetépítési szándékkal vádolja meg. (Arra még emlékeznek, amikor 2015-ben Orbán Viktor akarta felépíteni Közép-Európa legnagyobb mecsetét Kőbányán, nálunk tanuló mohamedán diákok tömegeire hivatkozva? Őt idézzük: „Ezek a diákok elég komoly összeget fizetnek azért, hogy Magyarországon tanulhassanak. A problémájuk – ezek vallásos diákok, akik az arab világból jönnek –, hogy nincsen hely, ahol a vallásukat tudják gyakorolni.” Az interneten is elérhető híradóbejátszást vajon előveszi majd a köztévé a parlamenti választási kampányban?)

Ha ez valóban a főpróba, akkor mindegy is, hogy milyen lesz az előadás. A negyedének is elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy az ellenzéki oldalon – jobb későn, mint soha - mindenki leszámoljon a Fidesszel kapcsolatos maradék illúzióival.

Hargitai Miklós