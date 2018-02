A nemzet biztonsága

A Fidesz birkózóagyú alelnöke társaival együtt kivonult a Nemzetbiztonsági (nb.) Bizottság üléséről, mivel megjelent ott a bizottság tagja, Szél Bernadett LMP-s képviselő, akit a fent nevezett úr nb. kockázatnak minősített. Ugyanerre az ülésre meghívták a kormányfőt is, adna számot az általuk kitalált, úgynevezett Soros-tervről és a titokban befogadott 1300 menekültről. Orbán „természetesen" nem ment el, ahogy más alkalmakkor sem jelenik meg, ha kérdéseket is kaphat.

Szél az Alkotmányvédelmi Hivatal által átvilágított képviselő, akinek nemcsak joga, de kötelessége is részt venni az üléseken. Németh Szilárd ennek ellenére még egy lapáttal rátett, és Soros Györgynek írt levele miatt Molnár Zsoltot, a bizottság elnökét is nb. kockázatnak minősítette. Orbán viszont az egyetlen kormányfő 1990 óta, aki nem esett át ilyen vizsgálaton, s a Pharaon-, Naffa- és egyéb kapcsolatok mellett egész politikája azt mutatja, hogy ő az, aki nemcsak kockázatot jelent, de tényleges veszélyt is, és hatalmas anyagi, erkölcsi károkat okoz a nemzetnek.

Fábri Ferenc