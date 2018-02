Különös látogatás

A magyar honvédelmi miniszter óvodásoknak tartott előadást. Képzeljük el, mit mondott. "Kedves kiscsoportosok, középcsoportosok és nagycsoportosok! Mint tudjátok, hazánk óvodáit is fenyegeti a sorosizmus, amiről annyit hallotok. Ha cipőtlen patásokat láttok errefelé, azonnal szóljatok ovitok kormánybiztosának, katonai parancsnokának. Mint láthatjátok, Főokos Vezér bácsi, az ordonánc bácsik, a vazallus bácsik és nénik mindent megtesznek értetek. Szüleiteknek feltétlenül mondjátok meg, hogy a Fideszre szavazzanak, akkor lesz süti. De Főokos Vezér bácsiék és én is megvédünk benneteket a mumosoktól! Szóval: ti csak időben tanuljatok meg tapsolni, beállni a sorba és szót fogadni, hogy jó alattvalókká váljatok, a többit majd mindig megmondjuk nektek. Tanuljatok meg mindent, amit mondunk, és legyetek harcra készen, mert ti lesztek a jövő harcosai! De most még elég, ha nem álltok az eresz alá, ha esik az eső..."

Perecz S. Gergely