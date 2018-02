7-en a 7-ről: És még mit akarnak megetetni velünk?

Arató András

Klubrádió

Amikor a nemzet rezsijének biztosa egy különösen őszinte pillanatában elárulta a nemzet rezsijének viselői, azaz az adófizető polgárok számára, hogy szögbe nyúlt, és bár rohanhatott volna orvoshoz, de inkább megoldotta önmaga, akkor megnyugodhattunk, rendben van az egészségügy. Ugyanis ha nem nyúl, hanem lép a szögbe, akkor nem rohanhatott volna. Valahogy így.

Avar János

újságíró

Sorost. Szó szerint. Plakát, újság, tévé, rádió, vízcsap nem elegendő, az ír kisbabák megsütését és vasárnapi ebédre való feltálalását javalló Jonathan Swift-et követve, Sorost az étlapra is fel kellene tenni. Sütve, főzve, kirántva, igazi hungarikumként. A Gulliver írója illik is a magukat óriásnak képzelő törpék rezsimjéhez.

Bolgár György

rádiós újságíró

A Fidesz nyolc év óta minden áldott nap tücsköt-bogarat összehord, és megeteti velünk. Van, ami még él és mozog, akad, amit kiszárítanak, de létezik füstölt, grillezett és frissen kirántott fajta is, a lényeg az, hogy valamilyen formában lenyomják a torkunkon. Mi meg hányunk és fulladozunk. Meddig még?

Farkasházy Tivadar

Hócipő

Fazekas miniszter és Németh Szilárd állami dzsóker talán arra is felhívhatná a figyelmet, hogy mindenki óvatosan álljon a magyar váltóba beférkőzött két, részben kínai származású fiatalemberhez, mert lehet, hogy nem minden nap pörit ebédelnek nokellivel és ubisalival.

Horváth István

hírlapíró

Egy rendes rablóbanda egyszerűen csak kirabol. Ám a mi rablóbandánk hülyének is néz bennünket. Bár lehet, hogy azok is vagyunk. Megesszük még a bogarakat is, ha föltálalják nekünk hangulatvilágításos félhomályban.Tiborcz lámpák alatt.

Horváth Zoltán

újságíró

A legbiztosabb helyről tudom, hogy a választások után a kormányzat át akarja állítani Magyarországot a fényevésre. Éspedig ebből is a legkorszerűbb ledes változatra, aminek nagy előnye, hogy energia- és fénytakarékos, tehát legfeljebb a kijelölt forgalmazót hizlalja.

Veress Jenő

a Népszava főmunkatársa

A hívekkel lényegében bármit. Felhívom viszont az illetékesek figyelmét, hogy amikor e sorokat írom, éppen folyik egy aktív Soros-összeesküvés Budapesten: az I. Magyar Rovaripari Konferencia. Itt „betekintést nyújtanak a rovarok felhasználhatóságára takarmányozási és élelmiszeripari vonatkozásban a magyar piacon”. Németh Szilárd, csapj oda!