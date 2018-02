Mészárlás Floridában - Elkerülhető lett volna a nagyobb tragédia

Egy felfegyverzett rendőr időben a floridai vérengzés helyszínére érkezett, mégsem avatkozott közbe.

Újabb részletekre derült fény a floridai, parklandi iskolai lövöldözésről. Kiderült, hogy egy felfegyverzett rendőr a helyszínen volt, de nem tett semmit a nagyobb tragédia elkerüléséért. „Teljesen meg vagyok döbbenve és rendkívül rosszul érzem magam emiatt” - közölte Boward County rendőrfőnöke, Scott J. Israel sajtóértekezletén. A seriffhelyettest múlt szerdán, a Marjorie Stoneman Douglas High Schoolhoz küldték bevetésre, amikor a 19 éves Nikolas Cruz 17 ember mészárolt le. A rendőrnek tudnia kellett, hogy a merénylő is az épületben tartózkodik – jelentette ki a rendőrfőnök. Scot Peterson ráadásul mindössze egy perccel lövöldözés kezdete után a helyszínre érkezett. Belső vizsgálat derítette ki azt is, a rendőr az épületben várakozott ahelyett, hogy közbelépett volna. Ezt a köztéri kamerák felvételei, valamint szemtanúk vallomása is egyértelműen alátámasztotta.

Arra a kérdésre, mit kellett volna tennie Scot Petersonnak, a rendőrfőnök azt válaszolta: „Be kellett volna mennie és meg kellett volna ölnie a lövöldözőt”. Az eset nyomán a seriffhelyettest felfüggesztették, ezután vissza is adta jelvényét. Két további rendőrrel szemben is eljárás indulhat. Az ő felelősségük abban rejlik, hogy bár több jelzés is érkezett arra, veszélyes lehet a társadalomra a merénylő, semmit sem tettek ez ellen.

Republikánus körökben is komoly felzúdulást keltett Donald Trump amerikai elnök azon javaslata, amely szerint az iskolai lövöldözéseknek azzal lehetne elejét venni, ha felfegyvereznék a tanárokat, mert a rendőrök számára 5-8 percet vehet igénybe, amíg a helyszínre érkeznek. Az amerikai elnök később a Twitteren – fogalmazzunk így - finomította szavait. Azt írta, sosem mondott olyat, hogy fegyvert kell adni a tanárok kezébe. Ő mindössze arra utalt, fontolóra kell venni egy különleges kiképzést olyan tanárok számára, akik bánni tudnak a fegyverekkel. Logikája szerint amennyiben egy potenciális merénylő tisztában van azzal, hogy az iskolában különlegesen képzett tanárok vannak, akkor a vérfürdőt sem hajtja végre. „A gyávák oda sem mennének. A probléma ezzel le is lenne zárva. Támadólag kell fellépni, a védekezés önmagában nem segít” - fejtette ki véleményét az amerikai elnök. Azok a tanárok, akik rejtve viselik fegyverüket, bónuszt kapnának. Trump úgy vélte, a tanárok 10-40 százalékát lehetne bevonni ebbe a meglehetősen sajátos programba.

A floridai vérengzés egyik túlélője teljes megdöbbenését fejezte ki a CNN-ben. „Nem tudom, Donald Trump életében járt-e valaha felsőoktatási intézményben, de – legalábbis ahogy én látom – a tanároknak pedagógusoknak kell lenniük” - fejtette ki Alfonso Calderón.

Rónay Tamás