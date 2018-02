Újabb vádak Trump környezetében

Újabb vádpontokat fogalmazott meg az orosz kapcsolat ügyében nyomozó Robert Mueller különleges ügyész Donald Trump amerikai elnök volt kampányigazgatójával és egykori tanácsadójával szemben.

Paul Manafort, aki 2016-ban több hónapig vezette Trump republikánus elnökjelölt kampánystábját, valamint Rick Gates, aki hosszú időn át volt Trump partnere, immár az adóelkerülés és a banki csalás vádjával is kénytelen szembesülni, ami akár tíz évnél is hosszabb börtönbüntetést vonhat maga után. Tavaly októberben még csak pénzmosásban való részvétellel vádolták őket. A pénzmosási ügy egy oroszbarát ukrajnai politikai párthoz is kapcsolódott.

Mueller megbízatása arra szól, hogy derítse fel a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolására indított orosz manővereket, valamint állapítsa meg, hogy volt-e összejátszás a republikánus kampánystáb és az oroszok között. A különleges ügyész ugyanakkor jogosult minden olyan egyéb bűncselekmény ügyének a felgöngyölítésére is, amely e nyomozás kapcsán jut a tudomására. A Manafort és Gates terhére rótt cselekmények ez utóbbi kategóriába tartoznak, és nem állnak összefüggésben a kampánystáb feltételezett orosz kötődéseivel – annak ellenére sem, hogy a pénzmosási manőverekben ukrajnai jogi személyek voltak érintettek.

A különleges ügyész hivatala egy héttel ezelőtt 13 orosz természetes személlyel és három orosz vállalkozással szemben emelt vádat.

Muellert tavaly májusban bízta meg az igazságügyi tárca a vizsgálattal, amely az elmúlt hetek értesülései szerint arra is kiterjed, milyen megbeszéléseket folytatott Jared Kushner, Trump veje a 2016 novemberi elnökválasztás és a tavaly januári beiktatás közötti átmeneti időszakban a megválasztott elnök megbízottjaként oroszokkal, illetve más külföldiekkel.

K.J.