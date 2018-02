Európa-liga: az Arsenal a Milannal csap össze

Egyetlen igazi rangadót eredményezett a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének tegnapi sorsolása: az Arsenal a Milannal találkozik, a párharc kimenetele gyakorlatilag megjósolhatatlan. Mindkét csapat botladozik hazája bajnokságában, a szigetországiak legutóbbi három bajnokijukból kettőt elveszítettek és a hatodik helyen állnak, nyolc pontra lemaradva a Bajnokok Ligája-szereplést érő negyedik helyet elfoglaló Chelsea-tól. A Milan hetedik, szintén nyolc pontra a BL-indulást garantáló negyedik pozíciótól, amit a Lazio birtokol. Az olaszok bajnoki formája jobb, két győzelem, egy döntetlen a közelmúlt mérlege.

Az El-ben azonban eddig egyetlen oldalon sem lehetett ok a panaszra. Bár az Arsenal izgalmassá tette a svéd Östersunds elleni visszavágót - idegenbeli 3-0-ás sikere után otthon 0-2-re állt a londoni együttes -, végül 2-1-es vereséggel is simán továbbjutott. A Milan is 3-0-ra nyert először vendégként, az olaszok a visszavágón sem bíztak semmit a véletlenre, 1-0-ra győztek a bolgár Ludogorec ellen.

A magyar érdekeltségű csapatok közül a Gulácsi Pétert foglalkoztató RB Leipzig a Zenittel találkozik, a Red Bull Salzburg az utánpótlás-válogatott Szoboszlai Dominikkal a soraiban a Borussia Dortmunddal találkozik. Kádár Tamás a Dinamo Kijev együttesével a Lazióval szemben próbálja meg kiharcolni a továbbjutást.

Ebben a szakaszban már nincs irányított sorsolás, ám az európai szövetség kicsit "belenyúlt" a párosítások kialakításába. A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy a feszült kelet-európai politikai helyzet miatt orosz és ukrán csapat nem kerülhet szembe egymással. A legjobb tizenhat együttes között három orosz (CSZKA Moszkva, Lokomotiv Moszkva és Zenit), illetve egy ukrán csapat (Dinamo Kijev) érdekelt.

Európa-liga, nyolcaddöntő

Lazio (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)

RB Leipzig (német)–Zenit (orosz)

Atlético Madrid (spanyol)–Lokomotiv Moszkva (orosz)

CSZKA Moszkva (orosz)–Olympique Lyon (francia)

Olympique Marseille (francia)–Athletic Bilbao (spanyol)

Sporting CP (portugál)–Viktoria Plzen (cseh)

Borussia Dortmund (német)–Red Bull Salzburg (osztrák)

AC Milan (olasz)–Arsenal (angol)

Az első mérkőzéseket március 8-án, a visszavágókat 15-én rendezik.