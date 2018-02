Moziszékből látni a teremtést

Utazás térben, időben, dimenziókon keresztül – röviden így jellemezném Bucsi Réka legújabb alkotását, a Solar Walk című etűdöt, melynek a premierje a napokban volt a Berlinálén.

Azért nem mondom csak, hogy a Solar Walkban egy speciális űrsétáról van szó, melyen, mi nézők veszünk részt, mert Bucsi Réka sokkal tágabb értelemben használja a tér fogalmát. Persze, van benne űr is, de különböző bolygókon járunk, lényeket és nyúljelmezbe bújt teremtő isteneket látunk, halandókat, akik feltámadnak, és talán még meg fekete lyukon keresztül is átkelünk. A narratív része a műnek igen játékos, lehet bele kapaszkodni, de inkább csak a szimbólumrendszer megteremtésének az eszköze.

A „élő” elemeken túl látunk geometriai átalakulásokat is a Solar Walkban – kicsit itt olyan érzésem, volt, mintha ezek is egy felsőbb erő munkái lennének. Bármiből létrejöhet élet: talán ez a számomra leginkább megfogható üzenete a műnek, még egy intergalaktikus, kék színű óriáskutya vizeltéből is lehet bolygóközi tejút, de ha úgy alakítja a Rubik-kockát a műben végig jelen lévő felső erő, akkor abból naprendszerek jöhetnek létre. Bucsi Réka vizuális robbanását zseniálisan egészíti ki Lukács Péter Benjámin zenéje, úgy repül el mű huszonegy perces játékideje, mintha csak pár pillanat lenne és közben megjártuk, azt ahol, még ember sosem járt. Nem mellékesen: a Solar Walk egy zenei projekt következménye.

Az ötven perces előzmény egy összművészeti performance része volt, melyet Bucsi Réka és az Aarhus Jazz Orchestra együttműködésében szeptember 29-én mutattak be a dániai viborgi animációs fesztiválon. A rendező korábban elmondta: a Solar Walk elég szabad narratívával rendelkező projekt, mivel zenére van animálva, így olyan, mint egy ötven perces videoklip. Hozzátéve: narratív stílusában és dramaturgia szempontjából leginkább a Disney Fantázia (1940) című filmjéhez tudná hasonlítani. A Berlinálén, az úgynevezett Körön belül vagy űrből érkező villámlás című válogatásban látható mű ettől független, önálló műalkotás, friss narratívával, új sound dizájnnal. Bucsi Réka művészete – amely a finanszírozás miatt – most dán színekben pompázik a fesztiválon, de, ha megnyeri a legjobb kisfilmnek járó Arany Medvét, annak mi fogunk örülni a legjobban.

Csákvári Géza