Habonynak is segített a TV2 igazgatója

Halkó Gabriella – akiről régóta sejthető, hogy Habony Árpád köreihez tartozik – 2016 januárjában lett az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tulajdonolta, állami hirdetésekkel gazdagon ellátott TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója. Ezután pár hónappal Halkó személyesen referált a 888 revolverportált és a Lokál ingyenes politikai bulvár-napilapot kiadó Modern Media Group Zrt. (MMG) tulajdonosainak, Habony Árpádnak és Győri Tibornak egy üzleti ügyben – tudta meg lapunk, vagyis a Halkó és Habony közötti kapcsolat egyértelművé vált.

Habonyról köztudott, hogy Orbán Viktor nemhivatalos tanácsadója média- és kommunikációs ügyekben. Győri korábban a Miniszterelnökségen dolgozott tanácsadóként, majd államtitkárként; állítólag eredetileg Simicska Lajos kilencvenes évekbeli reklámpiaci céges ügyködései során került közelebbi kapcsolatba Orbán köreivel.

Az MMG székhelyén, 2016 áprilisának végén összeülő rendkívüli közgyűlésen a két részvényes és a TV2-igazgató mellett a vállalat vezérigazgatója, Keresztesi Péter is jelen volt. Az egyik napirendi pontban Halkó számolt be Habonyéknak a cég könyvvizsgálójának jelentkező cégek ajánlatairól. Halkó azt is elmondta, hogy a vezérigazgató kérte fel az ajánlatok beszerzésére.

Érdekesség, hogy a cégbíróságra beadott jegyzőkönyvi kivonatban nem szerepel, hogy ki volt még ott az ülésen, és a többi négy napirendi pontban miről esett szó. Ezeket az információkat máshonnan sem lehet megtudni, mert a zárt körű részvénytársaságokra vonatkozó szabályozás szerint ezek nem tartoznak a nyilvánosságra.

Az MMG hivatalos emailcímére elküldött üzenetünkben azt kérdeztük: Halkót milyen minőségében bízták meg az ajánlatgyűjtéssel, milyen minőségében referált, és milyen javadalmazást kapott cserébe? A kérdésekre nem érkezett válasz.

Noha eddig konkrét bizonyíték nem volt arra, hogy a TV2-igazgató és Habony céges ügyekben együtt dolgoznak, Halkót a nemhivatalos miniszterelnöki főtanácsadó régi fegyvertársának szokták tartani. A Magyar Narancs már 2014-ben arról írt, hogy Habonyt akkoriban szinte mindennap látták az V. kerületi Szerb utca 9. alatti műemlék házban, ahol akkor a nő is lakott. A hetilap akkor arra emlékeztetett: a sajtóban sokszor megjelent már, hogy Halkó Jáksó László volt élettársa, és kettejük üzleti kapcsolata máig él. A ma 46 éves Halkó vezeti a Jáksó tulajdonolta Marslakók Kft. utódcégét, a Mátrix Produkció Kft.-t. 2011-ben ez a cég gyártotta a köztévének 841 millió forintjába kerülő, viszont megbukott Marslakók sorozatot.

Érdemes egyébként megemlíteni, hogy Halkó korábbi cégének 2017-ben is jutott az MTVA-s közpénzekből: tavaly 622 millió forintos szerződéssel rendelkezett a Maradj talpon című vetélkedő gyártására az Apropó Média Kft. A korábban a Ridikül című műsort és a A Dal című eurovíziós válogatóműsort is a közmédiának gyártó Apropó eredetileg Halkónak és Blázy András gyártási-produkciós szakembernek volt a közös vállalkozása, de 2016 óta a cégjegyzék szerint egyedül csak Blázy maradt a cég egyedüli tulajdonosa és vezetője.

