"Migráncshiszti" - reagált posztjában a főorvos

Hétfőtől újraindul a sátoraljaújhelyi kórház csecsemő- és gyermekosztályán az ellátás, ami épp orvoshiány miatt szünetel. Közben becsúszott egy migránsozás is.

Mint arról a Népszava is beszámolt: a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház pénteken a honlapján jelezte, hogy orvoshiány miatt határozatlan ideig szünetelteti az ellátást az intézmény csecsemő és gyermekosztályán, valamint a gyermekszakrendelésén is.

Az Index írta meg, hogy a kórház megosztotta a közleményt a Facebook-oldalán is, a poszt alatt pedig megkérdezte valaki, hogy mi az indok. Egy másik hozzászóló azt írta válaszként, hogy az egy szem orvos is felmondott, majd Bohus Péter, a patológiai és kórszövettani osztályt vezető főorvos is kifejtette a véleményét: migráncshiszti.

A gyerekosztályon több külföldi származású orvos is dolgozott, a megbízott osztályvezető például dr. Abdul Gafor Faris volt. Bohus Péter egyszavas kommentjéből nem derül ki, hogy kire gondolt valójában, a kommentelők a lemigránsozott orvos védelmére keltek.

A kórház még pénteken késő délután közzé tette, hogy az ellátás korlátozása csak hétfőig tart.

Hétfőtől újra fogad betegeket a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemő- és gyermekosztálya - közölte Kovács Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei intézmény megbízott főigazgatója vasárnap este.