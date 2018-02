Nyargalászik összevissza

Micsoda ócska kérdés: most mégis, mit gondol a "párhuzamos kultúrákról, társadalmakról" a miniszterelnök? Most, hogy hazaérkezett a pjongcsangi téli olimpiáról az aranyérmes férfi gyorskorcsolyaváltó, amelynek két tagja - Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang – magyar-kínai. Vagy kínai-magyar. Mit gondol most a kultúrák keveredéséről az egyetemes civilizáción belül? Földhöz ragadva: egy kínai férfi és egy magyar nő szerelméről? "Vegyes" házasokról és sikeres gyerekeikről? Nem általában, hanem konkrétan. Mit mondana azoknak, akik kibumliztak Ferihegyre ünnepelni? Ócska kérdés, legalább olyan ócska, mint amikor a kormányfő az etnikai homogenitás szellemképét üldözve végvári vitézként óvja a keresztény Európát és a magyar kultúrát, holott azok a legkevésbé sem szorulnak az ő védelmére, a földrész térképébe pedig belerondít az a törpe szögesdrót, ott lenn, a déli határon.

Húszezer kínai élhet ma Magyarországon, de még sohasem hallottuk, hogy tőlük féltette volna bármely kormányzati akárki a magyar nemzeti identitást, ha van ilyen egyáltalán. Itt élnek közöttünk, úgy illeszkedtek be, hogy zárt szigetként megőrizték saját kultúrájukat a kereskedelemtől a magyarosított kínai konyhán át, a bűnözésig. Mint San Fanciscóban, Vancouverben, Londonban.

Érteni véljük persze az egészet. A miniszterelnök és a nyomában loholó slepp-kormányzat vonzódását a magyarság ázsiai gyökereihez, törleszkedését az oroszokhoz, a kínaiakhoz. Hogy mindenáron szabadulni akar a közös európai jövőtől, és a kereszténységet védve visszavonul a sztyeppékre. Újra lovas nemzetté nyilvánítja a magyart. Nemzeti Lovardát épít - családi keretek között 1,8 milliárd helyett több mint 3 milliárdból - az Ördöglovas Sándor gróf karikatúrájaként a polgári főváros közepén. „Ló ma már ritkábban látható a mindennapi életben”, mondja, ámde „a szabály maradt a régi: mindenkinek akkora a becsülete, ahogy a lovaival bánik”. "Szabály" egy olyan országban, ahol nem hogy lóra, szamárra sem futja. A kormányfő nem tudja ugyan, hogy a magyarok ősei hogyan érkeztek a Kárpát-medencébe (ez volna a honfoglalás), de azt biztosan állítja, mindent tudtak a lovakról, és a lovaik is mindent tudtak róluk. "Be is nyargalászták együtt Európát a feje búbjától a sarkáig, a mai Belgiumtól az Ibériai-félszigetig és a Balkánig". Amint teszi ma ő is: mint ősei, a keresztény Európa ellen nyargalászik itt össze-vissza.

A "szellemi hátország" meg végzi az aprómunkát. A kormánylap Magyar Idők egy új genetikai vizsgálatot meghamisítva azt írta: az Árpád-ház tagjai egészen biztosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. A valasz.hu erre csendesen megjegyzi: a finnugor genetikai származás ellen vívott háború fantomháború, mivel ilyesmit (azt, hogy genetikailag finnugorok lennénk) senki sem állított, a nép- és nyelvrokonság nem ugyanaz. A honfoglalás küszöbén a magyarság többnemzetiségű és többnyelvű lehetett.

Közben mondjuk még egyszer: Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a XXI. században, vasárnap hazaérkezett.

Friss Róbert